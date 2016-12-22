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В «Москва-Сити» эвакуировали небоскреб из-за подозрительного предмета
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В «Москва-Сити» эвакуировали небоскреб из-за подозрительного предмета
Общество, 16:38
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В «Москва-Сити» эвакуировали небоскреб из-за подозрительного предмета
В бизнес-центре «Город Столиц» комплекса «Москва-Сити» заметили подозрительный предмет, после чего из здания эвакуировали всех находившихся там в тот момент людей. Из башни вывели, по разным данным, от 300 до 3,5 тыс. человек
Фото: Константин Лейфер / ТАСС

Одну из башен бизнес-комплекса «Москва-Сити» эвакуировали после обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«По адресу: Пресненская набережная, 8, стр.1, на первом этаже офисного здания обнаружен подозрительный предмет. Было решено провести эвакуацию», — сказал собеседник агентства, уточнив, что всего из здания вывели 3,5 тыс. человек.

По его словам, в настоящее время обнаруженный предмет осматривают кинологи. В пресс-службе столичной полиции агентству отметили, что после появления сообщения об обнаружении неизвестного предмета по этому адресу правоохранители «проводят стандартные проверочные мероприятия, осматривают помещения».​ Данные из открытых источников свидетельствуют о том, что по этому адресу находится бизнес-центр «Город Столиц».

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК подтвердили информацию об эвакуации одной из башен бизнес-центра в «Москва-Сити». «Около 15:30 в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении неизвестного предмета в доме 8, стр. 1, по Пресненской набережной. Полицейские проводят стандартные проверочные мероприятия, осматривают неизвестный предмет, обследуют само здание. Для обеспечения безопасности граждан вывели из помещений», — сказал представитель пресс-службы.

По словам источника агентства городских новостей «Москва» в правоохранительных органах, из здания эвакуировали около 300 человек. Подозрительный предмет, указывает агентство, нашли в кафе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах указывает, что бесхозный предмет, похожий на чемодан, был найден в кафе «Прайм» в башне «Город Столиц».​

Авторы: Анна Трунина, Сергей Витько.
Теги: «Москва-Сити» , эвакуация , Безопасность
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