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Россияне стали лучше относиться к идее установки памятников Сталину
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Россияне стали лучше относиться к идее установки памятников Сталину
Общество, 15:55
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Россияне стали лучше относиться к идее установки памятников Сталину
Почти 40% россиян лояльно относятся к идее установки памятников Иосифу Сталину. Согласно данным опроса Левада-центра, за последние 12 лет в полтора раза снизилось число противников такого увековечения памяти советского лидера

Россияне стали лучше относиться к идее установки памятников Иосифу Сталину, свидетельствуют данные социологического опроса Левада-центра. Исследование показало, что за последние 12 лет число одобряющих такую инициативу возросло с 36% до 39%. Тех, кто не одобряет установку памятников Сталину, с 2005 года стало почти в полтора раза меньше — 38% против 53%. Выросла при этом доля затруднившихся с ответом — с 12% в 2005 году до 23%.

Для 41% респондентов сталинские репрессии были массовыми и направленными против всего населения СССР. В 2000 году так считали 58% опрошенных, в 2007 году — 53%. Для почти четверти россиян (22%) репрессии были связаны с «чистками» в партии и касались в основном политической элиты. Каждый десятый (11%) высказал мнение о том, что репрессии касались в основном действительных врагов народа. Еще 6% уверены в том, что сталинские репрессии являются раздутым журналистами мифом.

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С мнением, что память жертв сталинских репрессий необходимо увековечить, согласились 46% россиян. В качестве предложений, как можно было бы сделать это, респонденты выделили создание памятных книг, установку памятников в российских городах и в местах гибели (68% против 70% в 2011 году). Большая часть опрошенных считает правильным социально поддерживать ныне живущих репрессированных граждан, а также рассекретить госархивы о массовых репрессиях (67%). Респонденты поддержали ​завершение процесса реабилитации граждан, осужденных по политическим мотивам (58%), и признание массовых репрессий при Иосифе Сталине как преступление государства (52%).

Установку памятных знаков в честь Сталина поддержало почти 80% молодежи
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Ранее похожий опрос провела другая социологическая служба — ВЦИОМ. Результаты ее исследования показали, что более половины россиян (62%) согласны с тем, что доски, бюсты и другие атрибуты, рассказывающие об успехах Иосифа Сталина, нужно устанавливать и размещать в публичных местах. При этом 65% выступили против установки знаков, которые напоминали бы о преступлениях, совершенных советским лидером.

Более 40% россиян оправдали сталинские репрессии
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Другое июльское исследование соцслужбы выявило, что более 40% россиян оправдали сталинские репрессии: 43% опрошенных считают, что без репрессий нельзя было сохранить порядок в стране. Однако когда людей спрашивали о судебных решениях по делам репрессированных, лишь 16% респондентов заявили, что считают их справедливыми.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Иосиф Сталин , социологический опрос , открытие памятника
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