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Россияне стали реже посещать поликлиники
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Россияне стали реже посещать поликлиники
Общество, 14:59
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Россияне стали реже посещать поликлиники
В 2016 году количество посещений поликлиник сократилось на 47 млн. По мнению экспертов, это указывает на снижение доступности медицинской помощи. Минздрав объясняет эти цифры уменьшением «необоснованных» посещений
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Число амбулаторных посещений в 2016 году сократилось по сравнению с 2015-м на 47 млн, зафиксировали в своем докладе (документ есть у РБК) эксперты фонда «Здоровье» на основании данных Росстата. К амбулаторной медицинской помощи относятся услуги поликлиники, в том числе посещение пациентов врачами на дому. «Эти данные показывают несостоятельность утверждений Министерства здравоохранения о том, что сокращение коек в больницах компенсируется ростом объемов медпомощи в первичном звене», — подчеркивают в фонде.

Эксперты фиксируют снижение посещаемости поликлиник каждый год. В 2016 году туда ходили 1,204 млрд раз, в 2015-м — 1,251 млрд, в 2014-м — 1,291 млрд.

Уменьшение числа посещений может свидетельствовать о низкой доступности медпомощи в поликлиниках, полагает председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. «Доступность помощи снижается — попасть к врачам все труднее и труднее. Очень сложно записаться к какому-то конкретному специалисту. Надо сначала попасть к терапевту, а он уже направит, куда посчитает нужным. В итоге люди либо идут в платные клиники, либо отказываются от приема врача», — поясняет он.

При этом дневные стационары (когда пациент выполняет все необходимые процедуры, а ночует дома) не могут заместить сокращение амбулаторной помощи, полагает Гаврилов. Услуги дневного стационара малодоступны для сельских жителей, объяснил он.

В пресс-службе Минздрава РБК объяснили динамику снижением количества «необоснованных» посещений врачей. Это связано с особенностями системы учета медуслуг, указали в ведомстве.

«Причиной необоснованных посещений могут являться вынужденные визиты пациента для получения медицинской документации и повторного осмотра. При повышении эффективности системы оплаты медпомощи или снижении бремени бумажной работы необоснованные посещения начинают снижаться», — рассказали в Минздраве.

В качестве примера министерство приводит ситуацию с диспансеризацией: количество людей, прошедших обследование, стало больше, а посещений, наоборот, меньше. «В системе ОМС перешли от оплаты разового посещения к оплате комплексного посещения», — указали в пресс-службе. Кроме того, граждане теперь могут получить необходимые справки и направления через электронный «Личный кабинет».

Еще одна причина снижения амбулаторных посещений — уменьшение нагрузки на врачей и перевод потока пациентов на медсестер и фельдшеров, указали в Минздраве. Теперь рецепты для хронических (когда диагноз уже поставлен) больных могут выписывать сестры, не привлекая врачей-специалистов. А вместо врачей к таким пациентам на дом ходят фельдшеры. Число посещений средним медицинским персоналом (фельдшерами) людей с хроническими заболеваниями выросло в четыре раза, фиксирует Минздрав.

Автор: Полина Звездина.
Теги: статистика , медицина , Минздрав , поликлиника , фонд «Здоровье»
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