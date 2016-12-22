Более 60% украинцев не поддержали блокировку российских соцсетей

Почти половина украинцев (45,5%) «однозначно не поддерживает» решение властей заблокировать доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», еще 15,7% «скорее» склоняются к такому же мнению

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Более половины украинцев (61,2%) не поддержали решение властей заблокировать доступ для граждан страны к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», следует из опроса ​центра социальных исследований «София».

В ходе опроса социологи перечисляли респондентам ряд решений власти, принятых в последнее время, к которым они должны были высказать свое отношение. Так, среди опрошенных 11,8% поддержали блокировку «Одноклассников» и «ВКонтакте», 11,6% — «скорее» поддержали. В то же время 45,5% респондентов заявили, что «однозначно не поддерживают» блокировку и еще 15,7% — «скорее нет»,

Социологи также выяснили отношение населения к другим законодательным инициативам в отношении России. Так, предложение ввести визовый режим с Россией, которое пока что находится на стадии разъяснительной работы в Верховной раде, поддержали 39% опрошенных, 51,7% высказались против. Введение Радой обязательных квот вещания (75% эфирного времени) на украинском языке для телеканалов нашло больше поддержки среди украинцев. 26,8% респондентов однозначно поддержали это решение, 24,9% скорее склоняются к такому ответу. Против высказались 25,2 и 13,5% опрошенных соответственно.

В центре «София» считают, что непопулярные решения, принимаемые украинской властью, приводят к росту недоверия у населения. Доля респондентов, которые в той или иной степени не доверяют президенту Петру Порошенко, составляет 78,1%.

Опрос был проведен «Софией» с 26 мая по 1 июня 2017 года во всех административных областях Украины, кроме неконтролируемых Киевом территорий в Донецкой и Луганской областях. Всего было опрошено 1217 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3%.

Петр Порошенко подписал указ о введении санкций в отношении российских компаний 16 мая. Под санкции попали «Яндекс», Mail.ru, социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Крупнейшие мобильные операторы Украины «Киевстар», «Vodafone-Украина» и Lifecell начали блокировку попавших в санкционный список сайтов с 18 мая. Из-за ограничений «Яндекс» закрыл свои офисы в Киеве и Одессе, Mail.ru также закрыла офисы на Украине, компании пообещали своим сотрудникам работу в офисах в России.

18 мая юрист и правозащитник ​Роман Лихачев обратился в Верховный административный суд Украины с требованием признать незаконной блокировку российских сайтов. По его словам, «дело не в «ВКонтакте» и не в «Одноклассниках», а в способе «ограничить свободу».

За обход блокировки украинских пользователей не будут преследовать правоохранители, заявлял руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров. По его словам, российские ресурсы были заблокированы, так как информация, которая ими передается, «согласно российскому законодательству хранится в России» и «находится в полном распоряжении и под контролем российской стороны».