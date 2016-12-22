СМИ сообщили о крушении военного самолета с 120 пассажирами в Мьянме

Обломки военно-транспортного самолета, вылетевшего из расположенного на юге Мьянмы города Мьей, были найдены в Андаманском море. Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на местного чиновника. Телеканал уточняет, что на борту находилось 120 человек.
Эту информацию телеканалу подтвердил местный чиновник в туристической отрасли.
Ранее генерал армии Мьянмы Мьят Мин сообщил, что самолет китайского производства Shaanxi Y-8 пропал с радаров над морем в 32 км от города Давей. Самолет вылетел из Мьей и направлялся в крупнейший город страны Янгон. По последней информации, самолет потерпел крушение в 70 км к западу от Давей.
Журналистка Channel News Asia опубликовала в своем Twitter фото самолета до взлета.
Изначально в армии Мьянмы сообщили о том, что на борту самолета находилось 104 человека — 90 пассажиров и 14 членов экипажа, преимущественно родственники военных. Однако позднее мьянманское Минобороны заявило, что на самолете летели 120 человек.
«Связь была потеряна внезапно около 13:35 (10:35 мск)», — сообщал генерал армии Мьянмы Мьят Мин.
Военные проводят спасательную операцию, к которой уже привлечены три самолета и шесть кораблей мьянманских Вооруженных сил.
Информация о том, что самолет потерпел крушение, официально не подтверждалась. Изначально сообщалось о том, что на борту находилось 116 человек.