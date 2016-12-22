Путин присудил госпремию в области науки главе «Сургутнефтегаза»

В области культуры и искусства премию получат глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, балетмейстер Юрий Григорович и композитор Эдуард Артемьев

Владимир Богданов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал несколько указов о присуждении государственных наград за 2016 год в области искусства, науки и технологий, об этом говорится на официальном сайте Кремля.

В области науки и технологий госпремия была присуждена главе «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову и его заместителям Юрию Батурину и Анатолию Нуряеву за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири.

В области культуры и искусства премии были присуждены балетмейстеру Юрию Григоровичу — за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства, главе Эрмитажа Михаилу Пиотровскому — за вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия и композитору Эдуарду Артемьеву — за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства.



Директор Института хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили и руководители Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра Александр Караськов и Евгений Покушалов удостоились награды за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца.

За создание теории дисковой аккреции на черные дыры (диски Шакуры — Сюняева) государственную награду получат заведующий отделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ Николай Шакура и академик РАН Рашид Сюняев.



Обладателем государственной премии также стал писатель Даниил Гранин — его наградили за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Вручение состоялось 3 июня во время Петербургского экономического форума.

Присуждение государственных премий в разных областях общественной деятельности проходит в России каждый год. Размер премии составляет 5 млн руб. Награждение лауреатов, которые еще не получили награду, пройдет в Кремле в День России, 12 июня.



В 2016 году Государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности была присуждена руководителю Мариинского театра, дирижеру Валерию Гергиеву. Также лауреатами в разных областях стали директор Академического Малого драматического театра Лев Додин, кинорежиссер Сергей Урсуляк и худрук Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.