Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,95 56,46 EUR Нал. 64,09 63,46 USD Бирж. 56,86 +0,34 EUR Бирж. 64,06 +0,28 USD ЦБ. 56,59 -0,09 EUR ЦБ. 63,72 -0,06 EUR/USD 1,13 +0,00 ММВБ 1874,14 +0,22% РТС 1038,45 -0,27% Brent 48,78 -2,38% DJIA 21154,44 +0,09% Nasdaq 6294,60 +0,31% FTSE 7487,87 -0,49%
Путин присудил госпремию в области науки главе «Сургутнефтегаза»
Лента новостей
Росавиация опровергла отмену всех чартерных рейсов при массовых задержках 17:23, Общество Медведев лазером сварил крыло лайнера МС-21 17:20, Политика X5 Retail Group откроет сеть для пассажиров на вокзалах и в аэропортах 17:03, Бизнес Иранская полиция задержала съемочную группу телеканала RT 16:58, Политика ОАЭ закрыли на своей территории офисы Qatar Airways 16:57, Политика Экс-глава разведки США сравнил дело Трампа с Уотергейтским скандалом 16:46, Политика Что ни день — Instagram: как заработать на обучении блогерству 16:43, Свое дело СМИ сообщили о крушении военного самолета с 120 пассажирами в Мьянме 16:36, Общество Московский «Арарат» подписал бывшего игрока «Спартака» и сборной России 16:30, Спорт Архитектурное бюро Zaha Hadid проявило интерес к программе реновации 16:23, Бизнес Путин ввел уголовную ответственность за склонение детей к суициду 16:19, Общество Полиция задержала напавшего на людей в центре Москвы мужчину с ножом 16:07, Общество В Кремле рассказали о поддержке вступления Ирана в ШОС 16:00, Политика Как будут выглядеть бутики в будущем 16:00, Стиль Туроператоры заявили о готовности отказаться от рейсов «ВИМ-Авиа» 15:43, Общество Демьян Кудрявцев прокомментировал сообщения о продаже Moscow Times 15:40, Технологии и медиа В профсоюзе рассказали о сокращении числа таксистов на 20% 15:32, Общество С «Ролан Гаррос» вылетел последний обладатель титула 15:28, Спорт Формы собственности: как пересесть с личной машины на каршеринг 15:19, Авто Подозреваемому в убийстве 9 человек в тверском селе предъявили обвинение 15:19, Общество «Ростех» создаст совместное с китайской компанией предприятие по СПГ 15:11, Бизнес СМИ сообщили о назначении дочери Кириенко в правительственную структуру 15:05, Бизнес Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР 15:02, Политика Scandlines приостановил паромное сообщение между Данией и Германией 14:59, Общество Чайка рассказал про финансирование оппозиции Ходорковским на $1 млн 14:58, Политика Мэй на переправе: кто выиграет от досрочных выборов в Великобритании 14:53, Политика В небе над Мьянмой пропал военный самолет со 104 пассажирами на борту 14:48, Общество Десятое государство разорвало дипломатические отношения с Катаром 14:45, Политика
Путин присудил госпремию в области науки главе «Сургутнефтегаза»
Общество, 13:49
0
Путин присудил госпремию в области науки главе «Сургутнефтегаза»
В области культуры и искусства премию получат глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, балетмейстер Юрий Григорович и композитор Эдуард Артемьев
Владимир Богданов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал несколько указов о присуждении государственных наград за 2016 год в области искусства, науки и технологий, об этом говорится на официальном сайте Кремля.

В области науки и технологий госпремия была присуждена главе «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову и его заместителям Юрию Батурину и Анатолию Нуряеву за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири.

В области культуры и искусства премии были присуждены балетмейстеру Юрию Григоровичу — за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства, главе Эрмитажа Михаилу Пиотровскому — за вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия и композитору Эдуарду Артемьеву — за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства.

Директор Института хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили и руководители Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра Александр Караськов и Евгений Покушалов удостоились награды за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца.

За создание теории дисковой аккреции на черные дыры (диски Шакуры — Сюняева) государственную награду получат заведующий отделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ Николай Шакура и академик РАН Рашид Сюняев.

Обладателем государственной премии также стал писатель Даниил Гранин — его наградили за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Вручение состоялось 3 июня во время Петербургского экономического форума.

Присуждение государственных премий в разных областях общественной деятельности проходит в России каждый год. Размер премии составляет 5 млн руб. Награждение лауреатов, которые еще не получили награду, пройдет в Кремле в День России, 12 июня.

В 2016 году Государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности была присуждена руководителю Мариинского театра, дирижеру Валерию Гергиеву. Также лауреатами в разных областях стали директор Академического Малого драматического театра Лев Додин, кинорежиссер Сергей Урсуляк и худрук Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

Автор: Ася Сотникова
Теги: Владимир Путин , наука , «Сургутнефтегаз» , Владимир Богданов , государственная премия , Юрий Григорович ...
Главное
Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР Политика
Материалы по теме
Путин учредил госпремию за достижения правозащитников Политика
Путин наградил Гергиева государственной премией Политика
Пиотровский рассказал о прекращении охраны Эрмитажа полицией Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку