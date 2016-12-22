Прибывший в Россию вместо Украины теплоход отправят на речные круизы

Теплоход «Генерал Ватутин», который накануне вместо Одессы направился к берегам Ростовской области, в России будет обслуживать речные круизы. Это произойдет после смены флага и порта приписки

Теплоход «Генерал Ватутин» (Фото: Sharon Hahn Darlin / Flickr)

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), четырехпалубный теплоход «Генерал Ватутин», который накануне сменил курс и вместо Одессы направился в Керченский пролив, с 2018 года будет работать на речных круизах в России. Судно ближе к ночи вошло в территориальные воды России и теперь должно сменить флаг и порт приписки.

В АТОР сообщили, что теплоход приобретен у украинского собственника компанией Skypoint, зарегистрированной на Сейшельских островах. Сделка была совершена с целью передачи теплохода дочернему предприятию в России. Именно с последним будет эксклюзивно сотрудничать круизная компания «Инфофлот», которая займется продажей билетов на рейсы нового лайнера.

«Судно находится в прекрасном состоянии, поэтому уверен, что никаких проблем с его вводом в строй не будет», — сказал генеральный директор «Инфофлота» Александр Сахаров.

«Генерал Ватутин» способен вместить до 280 пассажиров. Ожидается, что на рынке речных круизов он займет место в сегменте «выше среднего».

О том, что следовавший в Одессу под флагом Белиза теплоход «Генерал Ватутин» изменил курс и направился в Ростов-на-Дону, сообщили украинские СМИ. На борту находился только экипаж.Юрий Соколов, президент круизной компании «Червона рута», которая владела теплоходом, позже заявил, что судно вышло из Киева 25 мая и направилось по Днепру в Херсон. Оттуда оно совершило переход в Измаил, где было зарегистрировано. По словам Соколова, рейс был связан с перерегистрацией теплохода. После этого «Генерал Ватутин» направился в российский порт.