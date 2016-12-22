Приговор экс-генералу МВД Сугробову изменился после суда

Адвокаты бывшего генерала МВД Дениса Сугробова и его подчиненных нашли расхождения между приговором, который Московский городской суд огласил в апреле, и текстом решения, который защита получила на руки

Денис Сугробов во время оглашения приговора в Мосгорсуде (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В приговор бывшему главе антикоррупционного управления МВД Денису Сугробову и его сослуживцам после оглашения были внесены изменения. Об этом говорится в дополнении к апелляционной жалобе на приговор, которую составили адвокаты осужденных Эдуард Исецкий, Марина Алексеева и Юрий Востриков.

По версии следствия, офицеры Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) поставили на поток фальсификацию оперативных материалов в отношении высокопоставленных чиновников и бизнесменов и провоцировали их на преступления. Сугробов в апреле был приговорен к 22 годам строгого режима за создание преступного сообщества. Семь его подчиненных получили от 17 до 20 лет строгого режима, а бизнесмен и агент оперативников Игорь Скакунов проведет в колонии четыре года. Заместитель Сугробова Борис Колесников в июне 2014 года погиб; в отношении него суд вынес отдельное постановление, также признав его виновным.

​РБК изучил резолютивную часть приговора, полученную защитой в Мосгорсуде, аудиозапись прошедшего 27 апреля заседания, в ходе которого судья Елена Гученкова зачитала решение, и жалобы адвокатов, направленные в Верховный суд. Все материалы есть в распоряжении РБК. Судья приговорила предпринимателя Скакунова к четырем годам колонии строгого режима, но в тексте решения наказание изменено: там говорится о колонии общего режима. Также судья постановила, что следует снять арест с 40 тыс. руб., принадлежавших оперативнику Ивану Косоурову. Однако в напечатанном приговоре речь идет о $40 тыс.

При оглашении Гученкова постановила зачесть в срок лишения свободы время, которое экс-офицеры провели под стражей. Один из осужденных, Салават Муллаяров, 10 октября 2014 года был переведен из СИЗО под домашний арест. Эта дата значится в печатном тексте приговора, но в зале суда она не звучала. «Вещественные доказательства хранить при деле и в установленных местах хранения до разрешения выделенных уголовных дел [в отношении других подчиненных Сугробова]. 7,5 млн руб. и 10 млн руб. передать в ГУЭБиПК по принадлежности», — говорилось в решении, которое зачитала судья. В копии приговора эта фраза формулируется иначе, а две ее части переставлены местами. Кроме того, адвокаты обнаружили в резолютивной части повторяющиеся абзацы, посвященные ограничению свободы по одной из статей обвинения. Оглашая приговор, судья изложила эту часть иначе.

После выхода судьи из совещательной комнаты никакие исправления недопустимы, заявил РБК адвокат Эдуард Исецкий. По его словам, даже фактические неточности могут быть изменены только в апелляционной инстанции. «Тайна совещательной комнаты — это фундаментальный принцип уголовного процесса, который обеспечивает независимость суда. Если возникли правки, внесенные вне совещательной комнаты, значит, суд может быть зависимым, он с кем-то общается и на него может повлиять другой человек», — пояснил защитник. В такой ситуации приговор должен быть отменен в обязательном порядке, а судья может быть привлечена к дисциплинарной ответственности, считает Исецкий.

В пресс-службе Мосгорсуда воздержались от комментариев. Представители инстанции считают неуместными комментировать никакие доводы апелляции, пока ее не рассмотрит Верховный суд, пояснила РБК пресс-секретарь Ульяна Солопова.

«После оглашения никаких существенных изменений в приговор вносить нельзя. Если приговор был изготовлен, а потом обнаружили технические погрешности, то можно вносить правки, но они должны быть оговорены. Судья указывает «исправленному верить» и ставит свою подпись. Речь идет только об опечатках — например, когда уточняют название населенного пункта», — объяснил РБК федеральный судья в отставке Сергей Пашин. По его словам, если изменения существенны и затрагивают суть принятого решения, то «речь может идти о фальсификации, которая сама по себе — преступное деяние». Изменения, внесенные в приговор по делу Сугробова, судья в отставке назвал серьезными. «В случаях, когда судей уличали в подобном, это обычно заканчивалось досрочным прекращением полномочий», — добавил Пашин.

Защите в таких случаях сложно доказать изменения: их легко могут списать на то, что судья при чтении оговорилась, полагает первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Так или иначе, «не всякое нарушение может повлечь за собой отмену приговора: закон знает существенные и несущественные нарушения», пояснил адвокат.