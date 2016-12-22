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Скончался создатель бандажного платья модельер Эрве Леру
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Скончался создатель бандажного платья модельер Эрве Леру
Общество, 21:07
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Скончался создатель бандажного платья модельер Эрве Леру
Во Франции скончался дизайнер Эрве Леру, который прославился в начале 1990-х годов созданием бандажных платьев. Ему было 60 лет
Эрве Леру (в центре) (Фото: Victor Boyko / Getty Images)

Французский дизайнер Эрве Леру, создатель модного дома Hervé Léger, скончался в возрасте 60 лет, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Французской федерации высокой моды. Как уточняет Paris Match, причиной смерти стал разрыв аневризмы.

Эрве Леру родился 30 мая 1957 года, учился у Карла Лагерфельда, который в маркетинговых целях посоветовал ему сменить имя на Эрве Лежер (Hervé Léger). Именно под этим именем Эрве Леру создал в 1985 году свой модный дом.

В последствии особую известность ему принесет созданное им бандажное платье, созданное из специальных лент, корректирующих фигуру. Эти платья у дизайнера заказывали Синди Кроуфорд, Карла Бруни, Виктория Бэкхем, Кейт Уинслет, Дженифер Лопес.

В 1999 году модный дом Hervé Léger был выкуплен американским дизайнером Максом Азриа. Позднее Эрве Леру вернулся к своему прежнему имени и продолжал создавать одежду под брендом Hervé L. Leroux.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: дизайнер , Эрве Леру , бандажное платье
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