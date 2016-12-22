СМИ сообщили о первом задержанном после ДТП с автобусом под Владимиром

После ДТП под Владимиром, в результате которого погибли 17 граждан Узбекистана, появился первый задержанный. Его подозревают в организации незаконной миграции

Место столкновения пассажирского автобуса и поезда (Фото: УМВД России по Владимирской области / ТАСС)

Задержан главный подозреваемый в рамках уголовного дела об организации незаконной миграции, возбужденного после столкновения поезда и автобуса во Владимирской области, жертвами которого стали 17 граждан Узбекистана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Имени задержанного собеседник агентства не назвал. Сообщается лишь, что это гражданин Казахстана.

Крупное ДТП под Владимиром (Видео: Телеканал РБК)

По последним данным, жертвами аварии, произошедшей на железнодорожном переезде в районе города Покрова Владимирской области, стали 17 человек. Все пассажиры автобуса — граждане Узбекистана. Всего, по информации пресс-службы МИД Казахстана, в автобусе были 55 граждан Узбекистана и два казахстанских водителя.

Авария произошла в ночь на 6 октября. Автобус столкнулся с поездом, следовавшим из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Автобус, перевозивший мигрантов, сломался и встал на железнодорожном переезде. В итоге столкновения избежать не удалось.

После аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», говорится в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По данным ведомства, «неустановленное лицо» организовало «транзит иностранных граждан». «При этом их незаконный въезд и нахождение на территории РФ осуществлялись без надлежащего оформления документов миграционного учета при условии получения денежного вознаграждения 5 тыс. рублей с каждого пассажира», — говорится в сообщении ведомства.