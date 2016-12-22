СМИ опубликовали видеозапись убийства бизнесмена в центре Москвы

Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент убийства бизнесмена Арсена Папазяна в центре Москве. На них видно, как киллер после выстрелов покидает место преступления на велосипеде

Видео: Известия

В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина стреляет в бизнесмена Арсена Папазяна в центре Москвы, от полученных ранений предприниматель позднее скончался в больнице. Кадры с камер наружного видеонаблюдения опубликовал сайт газеты «Известия».

Запись длится чуть более полутора минут. На кадрах видно, как киллер в синей куртке с капюшоном дожидается своей жертвы. После того, как бизнесмен выходит, мужчина производит в него выстрелы и скрывается на велосипеде.

О том, что нападение на Папазяна было совершено велосипедистом, ранее сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве. По словам собеседника, следствие рассматривает версию заказного убийства.

«Известно, что Арсен Папазян занимался строительным и дорожным бизнесом, он брал подряды на укладку асфальта», — добавил другой источник РБК, знакомый с материалами расследования. Следователи проверяют компании, с которыми предприниматель имел деловые отношения, добавил он.

Предположительно, скрываясь после совершения нападения, киллер переоделся. Источник РБК из ГУ МВД по Москве рассказывал, что спустя час после расстрела в полицию обратился сотрудник управляющей компании, который рассказал, что обнаружил в мусорном контейнере в Елизаветинском переулке велосипед и пуховик с капюшоном.​

Убийство Папазяна было совершено днем в четверг, 5 октября, на улица Мясницкая у д. 22, стр. 1. Раненный бизнесмен был госпитализирован в Первую градскую больницу с двумя проникающими ранениями, где позднее скончался. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».