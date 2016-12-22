Российские ученые изучили Путина до седьмого колена

В столице Хакасии прошла презентация книги «Семь поколений восходящего родословия Владимира Владимировича Путина»

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Абакане в преддверии 65-летия президента России презентовали монографию «Семь поколений восходящего родословия Владимира Владимировича Путина», сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

В сообщении подчеркивается, что авторы монографии изучили метрические записи, исповедные росписи и ревизские сказки, хранящиеся в архиве Тверской области и Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга, что позволило получить ранее неизвестные сведения о предках Владимира Путина вплоть до седьмого колена, проживавших в Тверской губернии и Санкт-Петербурге.

«Эта книга не просто генеалогическое исследование рода российского президента, его семьи. Прежде всего, это яркий пример для всех жителей нашей страны, чтобы начать интересоваться своими родословными. Уверен, что широкая презентация монографии приведет многих к желанию заняться поиском своих предков», — прокомментировал глава Хакасии Виктор Зимин.

По словам соавтора монографии Алексея Нилогова, работа по восстановлению родословной Путина будет продолжена, но уже сейчас известны 15 поколений его предков вплоть до второй половины XVI века.

В сообщении Хакасского регионального отделения «Единой России», оказавшего организационно-информационную поддержку презентации монографии, говорится, что результаты новых исследований планируется выпустить новой книгой.