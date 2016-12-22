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Суд оправдал бывшую вице-президента Росбанка по делу о подкупе
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Суд оправдал бывшую вице-президента Росбанка по делу о подкупе
Общество, 15:22
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Суд оправдал бывшую вице-президента Росбанка по делу о подкупе
Басманный суд Москвы оправдал обвинявшуюся в мошенничестве бывшую вице-президента Росбанка Тамару Поляницыну. Дело в отношении бывшего председателя правления банка Владимира Голубева закрыли еще в 2015 году
Тамара Поляницына (Фото: Александр Щербак / «Коммерсантъ»)

О решении Басманного суда оправдать Поляницыну РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. «Поляницына оправдана в связи с отсутствием состава преступления», — заявила Царева.

Поляницына во время процесса находилась под домашним арестом, в суд она прибыла с вещами. После оглашения решения суда она покинула зал в сопровождении приставов, отказавшись от комментариев.

Бывшая вице-президент Росбанка обвинялась по ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Она была фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе, возбужденного против бывшего председателя правления Росбанка Владимира Голубкова. Он был задержан в мае 2013 году при получении 5 млн руб. Следствие утверждало, что Голубков вымогал у экс-депутата Мосгордумы Андрея Ковалева деньги за реструктуризацию кредита. Те 5 млн руб., при получении которых задержали Голубкова, по версии следствия, были последним «траншем» от общей суммы взятки в $1 млн (эти средства он якобы получил в 2012-2013 годах). В мае 2014 году Голубков вышел на свободу после истечения предельного срока содержания под стражей, а в конце 2015 году, как сообщали «Ведомости», против него было прекращено уголовное дело "за отсутствием состава преступления".

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: Росбанк , Басманный суд , подкуп
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