За час власти Москвы получили почти 30 сообщений об угрозе взрыва

Только из пяти атакованных «телефонными террористами» школ эвакуировано более полутора тысяч человек

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Утром в пятницу, 6 октября, власти Москвы менее чем за час получили около тридцати сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщает ТАСС.

«С 09:52 мск поступило 26 сообщений об угрозах взрыва. Все они проверяются», — сообщил агентству источник в экстренных службах. По его словам, среди заминированных объектов есть школы, детские сады и административные здания.

По данным «Интерфакса», только из пяти эвакуированных после звонков «телефонных террористов» столичных школ выведены более 1,5 тыс. человек.

«Нас эвакуировали после второго урока, сейчас я дома. Сказали, что в школе заложена бомба. Сейчас на месте работают полиция и кинологи», — рассказал РБК ученик московской школы №199, пожелавший остаться неназванным.

«Всех вывели на улицу, а потом подъехали пожарные и полиция. Нам сказали отойти подальше, а потом отпустили домой», — рассказал учащийся школы №2104, добавив, что была объявлена «пожарная тревога».

Об эвакуации сообщил РБК и директор московской школы №1552 Павел Пушкин. «Действительно, поступил звонок о заложенном взрывном устройстве. Так как дети — на каникулах, были эвакуированы сотрудники. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и другие службы», — сказал Пушкин.

Эвакуацию подтвердила также директор школы №625 Галина Алябушева. «Эвакуация произведена. Дети находятся во втором здании школы и в детском саду. Все в штатном режиме», — пояснила Алябушева.

О «минировании» сообщили также в Комитете по архитектуре и градостроительству Москвы, где также проходит эвакуация. «У нас нет информации о том, учебная это эвакуация или поступал звонок о минировании», — сказал РБК сотрудник пресс-службы комитета.

В управе Останкинского района и администрации муниципального округа Останкинский продолжается эвакуация, об этом сообщила РБК очевидец Александра, которая работает в бизнес-центре «Башня». «Проходит общая эвакуация, потому что поступил звонок о возможном минировании. Это произошло около 10:30 мск», — пояснила очевидица.

Звонок с предупреждением об угрозе взрыва поступил также в Московскую областную думу, об этом РБК заявили в пресс-службе. «В 11:20 поступило сообщение, что в здании может быть заложено какое-то устройство. Поэтому всех сотрудников и гостей эвакуировали. Сейчас ждем специалистов. Есть информация, что сегодня никто не вернется в здание», — рассказала пресс-секретарь Юлия Харламова.

Также сообщили о минировании в здании Аналитического центра при правительстве по адресу: проспект Академика Сахарова, 12, об этом сообщил РБК сотрудник центра и подтвердил участник конференции «Экономическая политика: выбор стратегии и вопросы тактики», проходящей в здании. Люди были эвакуированы после поступившего звонка о минировании.

Ранее массовые атаки «телефонных террористов» произошли в ряде других городов России. В частности, 29 сентября в Екатеринбурге власти получили десятки сообщений о заложенных в общественных зданиях бомбах, что привело к эвакуации множества школ, торговых центров, вузов, административных зданий и так далее.

По словам главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, всего было «заминировано» 72 объекта, в том числе 28 школ.

5 октября ФСБ объявила, что установила лиц, причастных к организации волны ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах, прокатившейся по 50 регионам России.

«Мы их установили. Правда, непросто это было сделать. Это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей», — сказал журналистам глава ФСБ Александр Бортников.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 Уголовного кодекса (телефонный терроризм).