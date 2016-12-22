В МВД заявили об открывшем стрельбу по бизнесмену Папазяну велосипедисте

В четверг днем на Мясницкой улице неизвестный произвел четыре выстрела в грудь бизнесмену Арсену Папазяну. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве. Информацию подтвердил собеседник, знакомый с материалами расследования.
По словам источника, следствие рассматривает версию заказного убийства, совершенного на почве коммерческих взаимоотношений. «Известно, что Арсен Папазян занимался строительным и дорожным бизнесом, он брал подряды на укладку асфальта», — добавил собеседник, знакомый с материалами расследования. Следователи проверяют компании, с которыми предприниматель имел деловые отношения, добавил он.
«Когда 46-летний предприниматель вышел в 14:30 из автомобиля Range Rover и направился к подъезду своего дома, расположенного в Банковском переулке, мимо проезжал на велосипеде мужчина, который открыл стрельбу по Папазяну», — рассказал источник в ГУ МВД по Москве. Мужчина был одет в куртку с капюшоном, поэтому его лица очевидцы не увидели.
Спустя час после расстрела в полицию обратился сотрудник управляющей компании, который рассказал, что обнаружил в мусорном контейнере в Елизаветинском переулке велосипед и пуховик с капюшоном, рассказал источник из ГУ МВД по Москве. Спустя час предприниматель скончался в отделении реанимации НИИ им. Склифосовского от огнестрельного ранения в грудь.Ранее РБК сообщал, что управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство в центре столицы (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщила РБК старший помощник руководителя СК по вопросам взаимодействия со СМИ Юлия Иванова. «Установлено, что неизвестные лица произвели четыре выстрела в мужчину, который шел в сторону, где проживает. Он сейчас доставлен в медицинское учреждение», — сказала она.
«Коммерсантъ» в 2006 году называл убитого бизнесмена «лидером армянской диаспоры» Воронежской области. По данным газеты, «Папазян поселился в области в 1998 году и с тех пор не только развил здесь свой бизнес, но и сделал карьеру как общественник». Указывалось, что он являлся совладельцем компании «АСП-Трансстрой», которая специализируется на укладке асфальта.
Папазяну также принадлежали «развлекательный комплекс VIP-класса «Жозефина», кафе «Ноев ковчег», «Гарун», говорилось в материале. Помимо армянской диаспоры Воронежской области он также возглавлял местную федерацию кикбоксинга.
Газета писала, что в 2006 году Папазяну отказали в выдаче разрешения на временное проживание в России.
Вице-президент Союза армян России Герман Ананянц в разговоре с РБК подтвердил, что Арсен Папазян был председателем армянской культурно-общественной организации «Ани» по Воронежской области. Он также сообщил, что знает о покушении на Папазяна. «Корни зла нужно искать не в политической части, а именно в бизнесе. Может, кому-то дорогу перешел, я не знаю. Но я его лет десять не видел точно», — добавил Ананянц.
Украинское издание «Наши деньги» в 2013 году писало, что «АСП-Трансстрой» в 2013 году заключил с Одесской областной администрацией контракт на реконструкцию парка отдыха «Оболонь» на 44 млн грн. Папазян в этом материале назван основателем компании. Издание также писало, что у него была прописка в Одессе, а «АСП-Трансстрой» был перерегистрирован на Артура Арутюняна в 2012 году.