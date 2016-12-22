В МВД заявили об открывшем стрельбу по бизнесмену Папазяну велосипедисте

Бизнесмен Арсен Папазян был расстрелян в центре Москвы велосипедистом. Следствие считает, что это заказное убийство из-за подрядов на укладку асфальта и строительных контрактов. В 2013 году компания Папазяна работала на Украине

Фото: АГН «Москва»

В четверг днем на Мясницкой улице неизвестный произвел четыре выстрела в грудь бизнесмену Арсену Папазяну. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве. Информацию подтвердил собеседник, знакомый с материалами расследования.

По словам источника, следствие рассматривает версию заказного убийства, совершенного на почве коммерческих взаимоотношений. «Известно, что Арсен Папазян занимался строительным и дорожным бизнесом, он брал подряды на укладку асфальта», — добавил собеседник, знакомый с материалами расследования. Следователи проверяют компании, с которыми предприниматель имел деловые отношения, добавил он.

«Когда 46-летний предприниматель вышел в 14:30 из автомобиля Range Rover и направился к подъезду своего дома, расположенного в Банковском переулке, мимо проезжал на велосипеде мужчина, который открыл стрельбу по Папазяну», — рассказал источник в ГУ МВД по Москве. Мужчина был одет в куртку с капюшоном, поэтому его лица очевидцы не увидели.

Фото: АГН «Москва»

Спустя час после расстрела в полицию обратился сотрудник управляющей компании, который рассказал, что обнаружил в мусорном контейнере в Елизаветинском переулке велосипед и пуховик с капюшоном, рассказал источник из ГУ МВД по Москве. Спустя час предприниматель скончался в отделении реанимации НИИ им. Склифосовского от огнестрельного ранения в грудь.​