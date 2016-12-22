СК уточнил число жертв при столкновении автобуса с поездом под Владимиром

При столкновении поезда с автобусом под Владимиром погибли 16 человек, в том числе один ребенок, уточнил Следственный комитет. Ранее СК сообщал о 19 погибших. ДТП произошло из-за поломки автобуса на железнодорожном переезде

Фото: «Лента.ру»

В аварии с участием поезда и автобуса во Владимирской области погибли 16 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

​«По предварительным данным, 16 погибших, среди них один несовершеннолетний», — сказали в ведомстве. О том, что в результате аварии погибли 16 человек также сообщила РБК заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина. Ранее СК и региональный Минздрав сообщали о 19 погибших.

Пять человек были доставлены в Петушинскую РБЦ Владимирской области, рассказала РБК заместитель главного врача больницы Екатерина Аристова. «Все они в крайне тяжелом состоянии», — сказала она. По ее словам, позже двое детей и один взрослый были переведены в больницу во Владимире.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — рассказала РБК старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская. Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Столкновение поезда с пассажирским автобусом Merсedes произошло в Петушинском районе во Владимирской области в ночь на 6 октября. Автобус, который следовал из Казахстана в Москву, сломался на железнодорожном переезде. Машинист поезда № 60 Санкт-Петербург — Нижний Новгород попытался применить экстренное торможение, но не смог остановить состав.

Все погибшие находились в салоне автобуса. В нем ехали 57 человек, в том числе двое водителей — граждане Казахстана и еще 55 пассажиров — граждане Узбекистана. При ДТП 15 граждан Узбекистана пострадали, рассказали РБК в посольстве страны в Москве. «Мы знаем, что речь идет о 15 людях, сейчас информация об их состоянии уточняется», — отмечал собеседник в посольстве.​

Руководитель пресс-службы МИДа Казахстана Ануар Жайнаков сообщал, что один из водителей автобуса погиб. По информации Минздрава Владимирской области, пассажиры, которые выжили при аварии, находятся в пунктах временного размещения.