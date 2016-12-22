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Пожилые люди России назвали свои главные проблемы
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Пожилые люди России назвали свои главные проблемы
Общество, 11:34
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Пожилые люди России назвали свои главные проблемы
Главными проблемами людей старшего возраста в России являются бедность и плохое здоровье, выяснили социологи. Пожилых огорчают также одиночество и неуважительное отношение со стороны молодежи
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Главные проблемы пожилых людей в России — бедность и плохое здоровье, об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом в опросе принимали участие люди не только старшего возраста, но и других возрастных категорий.

По данным опроса, большинство респондентов считают основной проблемой стариков бедность и низкую пенсию (об этом заявили 59% опрошенных). На втором месте — проблемы со здоровьем (45%).

Помимо этого 25% россиян считают, что люди старшего поколения страдают от одиночества, 24% опрошенных отметили «ощущение ненужности», которое возникает у пожилых, а 18% — о неуважительном отношении со стороны молодежи.

Все эти факторы были названы основными проблемами по итогам опроса не только всех возрастных категорий, но и людей старше 60 лет.

При этом, как говорится в сообщении ВЦИОМа, неуважение к людям пожилого возраста больше беспокоит представителей молодого поколения (от 18 до 24 лет), чем самих стариков. Об этой проблеме заявили 38% молодых людей и всего ​14% респондентов старше 60 лет.

Опрос молодых людей показал, что россияне по-разному оценивают положение стариков в стране. Около 50% представителей молодежи заявили, что к пожилым в России относятся с почтением, 45% отметили недостаточный уровень уважения к людям старшего возраста.

Согласно сентябрьскому опросу Левада-центра бедность и вопросы здоровья беспокоят не только людей пожилого возраста, но и большинство россиян более молодого поколения.

Болезнь близких назвали основным поводом для страха 63% опрошенных россиян разного возраста, 48% рассказали, что больше всего им страшно серьезно заболеть самим, 23% отметили, что боятся СПИДа. О страхе перед старостью заявили 27% опрошенных, еще 33% — что их пугает смерть в целом. Бедность стала главным поводом для страха у 42% россиян, еще 30% боятся остаться без работы, 29% страшит перспектива потерять свои сбережения.

До этого социологи узнали, что 45% россиян считают основной проблемой в стране бедность. Об ограничении прав и свобод, а также о потребностях более высокого уровня, чем базовый, заявили всего 4% опрошенных россиян.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: ВЦИОМ , соцопрос , старики
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