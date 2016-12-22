AP узнало о возможных планах стрелка из Лас-Вегаса совершить другие атаки

Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что мужчина, открывший стрельбу по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, готовил серию других нападений, в том числе, собирался взорвать несколько машин, узнало AP

Стивен Пэддок (Фото: Courtesy of Eric Paddock / AP)

Открывший стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91 у казино на юге Лас-Вегаса Стивен Пэддок мог готовить ряд других нападений. Такую версию не исключают работники правоохранительных органов, которые занимаются расследованием происшествия, рассказал Associated Press (AP) неназванный американский федеральный чиновник.

По его словам, следователи, в том числе, изучают версию, что Пэддок мог готовить серию взрывов автомобилей. Остальных подробностей расследования и версий случившегося собеседник агентства не привел.

Ранее в полиции, как напоминает AP, рассказали, что после инцидента в атомобиле стрелка из Лас-Вегаса было обнаружено порядка 1,6 тыс. патронов. Помимо этого в своей машине американец, по информации работников правопорядка, хранил «удобрения, которые могли быть использованы для изготовления взрывчатки» и 50 фунтов (22,7 кг) взрывчатого вещества «таннерит».​

В правоохранительных органах, как отметил местный шериф Джозеф Ломбардо, Стивена Пэддока описывают как «неспокойного и опасного» человека, который в течение нескольких десятилетий собрал у себя целый арсенал оружия. Мотивы, которыми руководствовался американец, открывая огонь по посетителям фестиваля в Лас-Вегасе, выяснить до сих пор не удалось. Пэддок, как заметил шериф, прожил «секретную жизнь, большая часть событий из которой», по мнению Ломбардо, «никогда не будет полностью установлена и понята [общественностью]».

Инцидент у казино на юге Лас-Вегаса произошел в ночь на 2 октября. Пэддок с 32-го этажа отеля Mandalay Bay, который находится через дорогу от места, где проходил музыкальный фестиваль, открыл стрельбу по толпе, в которой находилось порядка 22 тыс. человек. В результате случившегося погибли 58 человек, еще более 500 получили ранения. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством, его полицейские обнаружили уже мертвым, ворвавшись в его номер.