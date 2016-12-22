СК заподозрил стрелявшего в ивантеевской школе в покушении на убийство

СК дополнил статьей «покушение на убийство» обвинение подозреваемого по делу о стрельбе в школе в Ивантеевке. Это даст возможность следствию ходатайствовать в суде о заключении стрелявшего подростка под стражу

Автомобиль Следственного комитета РФ у здания школы №1 в Ивантеевке (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Следственный комитет (СК) дополнил обвинение 15-летнего подростка, ударившего учительницу топориком по голове и стрелявшего в соучеников по школе в подмосковной Ивантеевке, статьей «покушение на убийство», об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает «Интерфакс».

«Исходя из объективно установленной на данный момент картины произошедшего, следователи дополнительно квалифицировали действия подозреваемого как покушение на убийство (ч.3 ст.30, п. а, б, е, и ч.2 ст.105 УК РФ)», — сказала она.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, добавила Петренко.

«В рамках расследования изъяты вещественные доказательства, среди которых и орудия преступления. В настоящее время продолжаются следственные действия, в том числе проводятся допросы и различные судебные экспертизы», — заключила представитель СК.

Ранее сообщалось, что по факту стрельбы в ивантеевской школе были возбуждены два уголовных дела: по статьям «хулиганство» и «халатность». Стрелявшего в школьников подростка полиция задержала на следующий день и вместе с родителями доставила в отделение на допрос. Пока ему не предъявлено никакого обвинения.

Стрельба в городской школе №1 произошла 5 сентября, когда ученик 9 «А» класса Михаил П. опоздал на занятия и в результате словесной перепалки с учителем, которая сделала ему замечание о внешнем виде, несколько раз выстрелил в нее из пневматического оружия и ударил топориком для мяса по голове. Школьники слышали выстрелы и, желая спастись, получили травмы — три человека выпрыгнули из окна, учительница была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой.