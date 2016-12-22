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СК заподозрил стрелявшего в ивантеевской школе в покушении на убийство
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СК заподозрил стрелявшего в ивантеевской школе в покушении на убийство
Общество, 18:13
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СК заподозрил стрелявшего в ивантеевской школе в покушении на убийство
СК дополнил статьей «покушение на убийство» обвинение подозреваемого по делу о стрельбе в школе в Ивантеевке. Это даст возможность следствию ходатайствовать в суде о заключении стрелявшего подростка под стражу
Автомобиль Следственного комитета РФ у здания школы №1 в Ивантеевке (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Следственный комитет (СК) дополнил обвинение 15-летнего подростка, ударившего учительницу топориком по голове и стрелявшего в соучеников по школе в подмосковной Ивантеевке, статьей «покушение на убийство», об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает «Интерфакс».

«Исходя из объективно установленной на данный момент картины произошедшего, следователи дополнительно квалифицировали действия подозреваемого как покушение на убийство (ч.3 ст.30, п. а, б, е, и ч.2 ст.105 УК РФ)», — сказала она.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, добавила Петренко.

СМИ опубликовали видео первых минут после стрельбы в подмосковной школе
Общество

«В рамках расследования изъяты вещественные доказательства, среди которых и орудия преступления. В настоящее время продолжаются следственные действия, в том числе проводятся допросы и различные судебные экспертизы», — заключила представитель СК.

Ранее сообщалось, что по факту стрельбы в ивантеевской школе были возбуждены два уголовных дела: по статьям «хулиганство» и «халатность». Стрелявшего в школьников подростка полиция задержала на следующий день и вместе с родителями доставила в отделение на допрос. Пока ему не предъявлено никакого обвинения.

Что известно о стрельбе в подмосковной школе
Общество

Стрельба в городской школе №1 произошла 5 сентября, когда ученик 9 «А» класса Михаил П. опоздал на занятия и в результате словесной перепалки с учителем, которая сделала ему замечание о внешнем виде, несколько раз выстрелил в нее из пневматического оружия и ударил топориком для мяса по голове. Школьники слышали выстрелы и, желая спастись, получили травмы — три человека выпрыгнули из окна, учительница была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой.

Случаи применения учениками оружия в российских школах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».

В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.

24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате  два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.

5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.
 

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Следственный комитет , стрельба , Ивантеевка , Школа
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