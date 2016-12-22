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Супруга королевы Дании официально объявили слабоумным
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Супруга королевы Дании официально объявили слабоумным
Общество, 17:06
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Супруга королевы Дании официально объявили слабоумным
Врачи признали, что 83-летний принц Хенрик страдает от деменции. В 2017 году Хенрик и Маргрете II отметили золотую свадьбу
Королева Дании Маргрете II и принц Хенрик (Фото: Aly Song / Reuters)

Королевский двор Дании объявил о тяжелом заболевании супруга королевы страны Маргрете II, принца Хенрика. Продолжительные исследования врачей подтвердили то, что 83-летний принц страдает деменцией (старческим слабоумием).

Диагноз предполагает снижение умственных способностей пациента, степень которого, как отмечается в опубликованном от имени Маргрете II официальном сообщении, оказалась выше, чем ожидалось ранее.

Учитывая возраст супруга монарха, врачи ожидают, что заболевание продолжит сказываться на его взаимодействии с окружающим миром и приведет к изменениям в поведении, проявлениях эмоций и способности оценивать ситуацию.

От большинства обязанностей, связанных со статусом супруга монарха, Хенрик был освобожден еще в 2016 году. Чуть позже он отказался от титула консорта, однако до сих пор оставался патроном различных благотворительных фондов, а также иных обществ и организаций. В сообщении королевского двора подчеркивается, что уровень участия принца в публичных мероприятиях будет еще больше понижен.

Датская принцесса Маргрете и французский граф Анри де Лаборд де Монпеза обвенчались в 1967 году. Перед свадьбой жених перешел из католичества в лютеранство, а после нее получил титул принца Датского. В 1972 году Маргрете вступила на престол Дании в качестве наследницы своего отца Фредерика IX.

У Хенрика и Маргрете II есть двое сыновей, старший из которых, Фредерик, является наследником престола, и восемь внуков. Летом 2017 года королевская семья отметила золотую свадьбу Хенрика и Маргрете. В августе СМИ сообщили, что принц отказался от чести быть похороненным в Роскилльском соборе, с середины XVI века служащем усыпальницей датских монархов и их супругов.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: болезнь , Дания , слабоумие
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