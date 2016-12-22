Медведев уволил главу Росгидромета после претензий Генпрокуратуры

Официально причиной отставки названо достижение предельного возраста пребывания на государственной службе

Александр Фролов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Глава правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением отправил в отставку руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

«Освободить Фролова Александра Васильевича от должности … в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Российской Федерации», — говорится в документе.

Другим распоряжением на должность главы Росгидромета назначен Максим Яковенко, ранее занимавший пост заместителя руководителя службы.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков пояснил РБК, что к отставке руководителя в ведомстве готовились давно.

«Это относительно давно было известно, и все готовились, ведь по закону у чиновников 65 лет — это предельный вопрос. Фролову же недавно исполнилось как раз 65 лет, а до этого ему ежегодно последние пять лет продлевали полномочия. Яковенко — заместитель Фролова, и, наверное, ничего не должно измениться. Что изменится — посмотрим», — рассказал Цыганков.

Отставка главы Росгидромета произошла через несколько дней после того, как Генпрокуратура обвинила Минприроды в неточных прогнозах стихийных бедствий и в ненадлежащей работе системы наблюдения за состоянием окружающей среды.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, в частности, заявил, что неточный прогноз стал одной из причин катастрофических последствий урагана, налетевшего на Москву в конце мая 2017 года. Жертвами стихии тогда стали 16 человек и еще около 200 получили ранения. Ущерб от урагана, по словам Куренного, составил около 200 млн руб.

Минприроды тогда выступило в защиту подконтрольного ему Росгидромета, а замглавы последнего Игорь Шумаков заявил, что данный службой прогноз был верным «в пределах допустимой погрешности» и «не повлиял на гибель людей». «Там, где погибли люди, ветер был в прогнозных значениях», — сказал Шумаков.

В июле 2017 года глава ЛДПР Владимир Жириновский предлагал и вовсе разогнать вовремя не предупредившую о предстоящем ливне службу.

«Вчера страшный дождь был, я впервые промок. Никогда не промокал, а тут до нитки... Разогнать «Мосгидромет», разогнать только за вчерашний дождь! Не потому, что я промок, а потому, что мы все в окно смотрим на небо, а они, наверное, в подвале сидят!» — заявил тогда политик.