Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,82 57,30 EUR Нал. 68,97 68,32 USD Бирж. 57,45 -0,07 EUR Бирж. 68,51 -0,05 USD ЦБ. 57,34 -0,51 EUR ЦБ. 68,42 -0,36 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2008,17 +0,21% РТС 1101,20 +0,03% Brent 53,87 +1,28% DJIA 21814,75 +0,28% Nasdaq 6389,69 +0,22% FTSE 7351,52 -0,29%
Медведев уволил главу Росгидромета после претензий Генпрокуратуры
Лента новостей
Два человека арестованы после обнаружения взрывчатки в пригороде Парижа 17:05, Общество Лечившие Тулеева московские медики получили награды Кемеровской области 16:55, Политика Системная ошибка: о чем говорит полное решение суда по «делу «Башнефти» 16:53, Мнение Мутко ответил на отстранение России от участия в Паралимпийских играх 16:34, Общество Больше половины бедных в России пришлось на семьи с детьми 16:33, Общество В Забайкалье сошел с рельсов военный эшелон 16:23, Общество Российских хакеров заподозрили во взломе сетей энергокомпаний США 16:17, Политика Памфилова обвинила Мосгоризбирком в провале информирования о выборах 16:17, Политика Тест: знаете ли вы своих сотрудников 16:15, РБК и Билайн Медведев уволил главу Росгидромета после претензий Генпрокуратуры 16:13, Общество Соединяя страны: сколько тратили на строительство трансграничных мостов 16:07, Фотогалерея  Из ТЦ «Европарк» в Москве эвакуировали тысячу человек 16:05, Общество Главу ФСБ попросили проверить возможную связь Поклонской с радикалами 16:05, Общество Поклонская обнародовала документы о «схемах» финансирования «Матильды» 16:05, Общество Российские мусульмане начали сбор средств для жителей Мьянмы 16:02, Общество Сборную России отстранили от участия в Паралимпийских играх — 2018 15:52, Спорт Участники группы «Шалтай-Болтай» получили по три года колонии 15:47, Общество Пустые офисы: как дизайнеры оптимизируют рабочее пространство 15:38, Недвижимость Суд наложил арест на имущество экс-директора «Гоголь-центра» 15:33, Политика Мосгорсуд в 33 раза увеличил размер взыскания с Дмитрия Гудкова 15:30, Политика ООН заявила о нарушении гуманитарного права коалицией США в Ракке 15:27, Политика Глава ВТБ оценил убыток группы от вложений в «Открытие» 15:12, Бизнес В Марокко и Испании задержали готовивших крупные теракты исламистов 15:11, Общество «Калашников» представил компактную замену пистолету Макарова 15:03, Бизнес МИД опубликовал видео действий властей США в консульстве в Сан-Франциско 14:59, Политика Посольство России в Мьянме предупредило об угрозе терактов в стране 14:55, Общество Цены на нефть впервые за 3 месяца поднялись выше $54 из-за урагана 14:50, Экономика Неизвестные напали на Навального со связкой сарделек в Домодедово 14:50, Общество
Медведев уволил главу Росгидромета после претензий Генпрокуратуры
Общество, 16:13
0
Медведев уволил главу Росгидромета после претензий Генпрокуратуры
Официально причиной отставки названо достижение предельного возраста пребывания на государственной службе
Александр Фролов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Глава правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением отправил в отставку руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

«Освободить Фролова Александра Васильевича от должности … в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Российской Федерации», — говорится в документе.

Промокший под дождем Жириновский призвал разогнать Мосгидромет
Общество

Другим распоряжением на должность главы Росгидромета назначен Максим Яковенко, ранее занимавший пост заместителя руководителя службы.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков пояснил РБК, что к отставке руководителя в ведомстве готовились давно.

«Это относительно давно было известно, и все готовились, ведь по закону у чиновников 65 лет — это предельный вопрос. Фролову же недавно исполнилось как раз 65 лет, а до этого ему ежегодно последние пять лет продлевали полномочия. Яковенко — заместитель Фролова, и, наверное, ничего не должно измениться. Что изменится — посмотрим», — рассказал Цыганков.

Отставка главы Росгидромета произошла через несколько дней после того, как Генпрокуратура обвинила Минприроды в неточных прогнозах стихийных бедствий и в ненадлежащей работе системы наблюдения за состоянием окружающей среды.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, в частности, заявил, что неточный прогноз стал одной из причин катастрофических последствий урагана, налетевшего на Москву в конце мая 2017 года. Жертвами стихии тогда стали 16 человек и еще около 200 получили ранения. Ущерб от урагана, по словам Куренного, составил около 200 млн руб.

Минприроды тогда выступило в защиту подконтрольного ему Росгидромета, а замглавы последнего Игорь Шумаков заявил, что данный службой прогноз был верным «в пределах допустимой погрешности» и «не повлиял на гибель людей». «Там, где погибли люди, ветер был в прогнозных значениях», — сказал Шумаков.

В июле 2017 года глава ЛДПР Владимир Жириновский предлагал и вовсе разогнать вовремя не предупредившую о предстоящем ливне службу.

«Вчера страшный дождь был, я впервые промок. Никогда не промокал, а тут до нитки... Разогнать «Мосгидромет», разогнать только за вчерашний дождь! Не потому, что я промок, а потому, что мы все в окно смотрим на небо, а они, наверное, в подвале сидят!» — заявил тогда политик.

Авторы: Евгений Калюков, Дмитрий Окрест.
Теги: Росгидромет , Дмитрий Медведев
Главное
Мосгорсуд в 33 раза увеличил размер взыскания с Дмитрия Гудкова Политика
Материалы по теме
Генпрокуратура обвинила Росгидромет в ошибке прогноза урагана в Москве Общество
Минприроды поддержало Росгидромет в споре с Генпрокуратурой о прогнозах Общество
Росгидромет не увидел связи между прогнозом и гибелью людей из-за урагана Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку