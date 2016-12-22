В школах Кубани провели пятиминутку «Слава России» с пересказом новостей

Следующие «патриотические пятиминутки» в школах края будут называться «История говорит» и «На Кубани мы живем». Местные СМИ сообщили, что на первом мероприятии детей просили пересказывать новости «Первого канала»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Информационные пятиминутки в школах Краснодарского края направлены на развитие патриотического воспитания детей, рассказал РБК директор школы №5 Игорь Иванников. Эта школа расположена в Туапсе. На вопрос о содержании пятиминуток, директор школы ответил: «Первая неделя называется «Слава России», вторая — «История говорит», третья — «Новостная неделя», четвертая — «На Кубани мы живем».

Иванников объяснил, что школа руководствуется письмом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 7 июля 2017 года №47/12 359/17-11 «О проведении в образовательных организациях информационных пятиминуток».

«Мы провели только одну пятиминутку, [СМИ] уже устроили такую бучу», — расстроен Иванников.

О проведении таких пятиминуток РБК также рассказала директор школы №3 города Туапсе Елена Радкевич. «Не менее 15 минут длится тематическая линейка, на которой присутствует вся школа. Следующая тематическая линейка будет посвящена 80-летию Краснодарского края, предыдущая была посвящена памяти жертв терроризма», — сказала директор. Также на информационных пятиминутках в классах обсуждаются новости по определенной теме для каждой, добавила она.

В пресс-службе регионального министерства образования подтвердили РБК информацию о пятиминутках и их содержании. «В первых классах «пятиминутки» начнутся со второй четверти, с учетом адаптационного периода ребенка к школе. В 6-8-х классах эта работа будет проводиться по таким темам, как: «Слава России», «Новостная неделя», «На Кубани мы живем». В 9-11 классах реализуется «Новостная неделя», — говорится в письме, поступившем в ответ на запрос РБК. В краевом министерстве подчеркнули, что опираются на опыт других регионов.

Сегодня школьная программа в рамках предметной области «обществознание» содержит элементы, позволяющие учащимся ознакомиться с основами конституционного строя и политическим устройством Российской Федерации, заявили РБК в пресс-службе Минобрнауки России, комментируя данные об информационных пятиминутках. «Также в учебном плане существует квота на предметы региональной компоненты для учащихся 7-11 классов и квота на предметы, которые школа вправе добавлять в расписание, но добавление данных предметов всегда должно обсуждаться с родительским сообществом», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что учителя также могут консультировать учащихся по интересующим их тематикам учебного процесса в рамках мероприятий внеурочной деятельности. «Отдельно отметим, что согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» составление учебного плана и его наполнение относятся к полномочиям образовательной организации», — добавили в пресс-службе.

Ученик старших классов школы МБОУ СОШ №66 в Краснодаре Никита рассказал РБК, что у них информационных пятиминуток пока не было.

Вечером 5 сентября региональный портал «Югополис» сообщил, что в ходе пятиминутки в школе №5 дети должны были пересказать новости «Первого канала». Портал ссылался на публикации родителей школьников в социальных сетях. Информацию подтвердили источники издания среди руководства краснодарских школ.

Региональное министерство образования подтвердило изданию, что пятиминутки обязательны для учащихся всех классов. По задумке чиновников, пятиминутки повысят эффективность «гражданско-патриотического воспитания».

Согласно расписанию на сайте школы №5, информационная пятиминутка проводится по понедельникам в 8:00 для учащихся первой смены и в 13:25 — для второй.