Директора школы в Ивантеевке предупреждали о подготовке нападения

Нападение школьника в Ивантеевке на соучеников и учительницу не было неожиданным: одноклассники заранее предупредили администрацию о планах нападавшего, рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Одноклассники устроившего стрельбу в ивантеевской школе старшеклассника предупреждали директора учебного заведения о готовящемся нападении. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал все, чтобы его заметили. Одноклассники проинформировали директора о готовящемся нападении, но он, видимо, не поверил им. Никаких мер предпринято не было», — заявила Мишонова на встрече с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой.

Как рассказали РБК в школе, директор образовательного учреждения № 1 в Ивантеевке Ольга Михайличенко сейчас находится в декретном отпуске, ее обязанности временно исполняет Наталья Решетова. Комментарии у Решетовой получить не удалось. «Она (Решетова) сейчас занята», — сказал собеседник РБК.

5 сентября девятиклассник школы № 1 в Ивантеевке Михаил П. устроил стрельбу из пневматического оружия, разбросал дымовые шашки в классе и напал на учительницу с кухонным топориком. В результате нападения пострадали четыре человека: 39-летняя учительница математики и информатики Любовь Калмыкова и три школьника. Все пострадавшие были госпитализированы, учительницу поместили в реанимацию с ушибленными ранами лобной части головы.

Ранее о том, что школьник планировал нападение, рассказала РБК ученица 9 «А» класса. По ее словам, конфликта между Михаилом и учителем не было. «Сейчас все перевирают и говорят, что это случилось из-за конфликта с учителем информатики. Но на самом деле, даже если бы не докопалась учительница по информатике, он все равно бы это сделал. Он планировал это», — сказала РБК ученица.



Что известно о стрельбе в подмосковной школе

Еще одна школьница — соседка Михаила Мария, рассказала, что тот делился своими планами устроить теракт. «Когда мы гуляли, он ходил за нами, у него были пистолеты и самодельные гранаты. Вчера я шла домой, и он стоял рядом около подъезда и сказал, что завтра устроит теракт. Я не поверила. Сегодня в 7:51 он мне написал, что это была не шутка», — рассказала Мария.