«Ведомости» опубликовали фото «корзинки с колбасой» от Сечина

Ранее Forbes сообщал, что глава «Роснефти» часто угощает своих друзей и деловых партнеров колбасой, сделанной из мяса убитых им на охоте животных

Фото: предоставлено одним из получателей подарка газете «Ведомости»

Газета «Ведомости» опубликовала фотографию корзины с колбасой, на которой можно разглядеть фирменный ярлык «От Иваныча». По данным издания, такая корзинка является традиционным подарком главы «Роснефти» Игоря Ивановича Сечина его друзьям и деловым партнерам. О получении в подарок такой корзины сообщили «Ведомостям» двое человек, в том числе высокопоставленный чиновник.

Знакомый с Сечиным источник РБК также подтвердил, что тот дарит такую колбасу «От Иваныча» партнерам и друзьям. Вино в корзинке отечественного производства, пояснил один из получателей такого подарка.

«Корзинка с колбасой» упоминается и в обнародованной 5 сентября записи прослушки разговоров Сечина с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым во время их встречи в офисе «Роснефти» в ноябре 2016 года, за которой последовал арест министра по обвинению в получении взятки.

«Корзиночку забирай», — одна из последних фраз Сечина, которую глава «Роснефти» произносит, обращаясь к Улюкаеву за несколько минут до его задержания.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать публикацию «Ведомостей».

Журнал Forbes еще в 2015 году сообщал, что глава «Роснефти» частенько угощает своих друзей и деловых партнеров колбасой, сделанной из мяса убитых им на охоте животных — оленей, лосей, кабанов и т.д. По словам одного из собеседников издания, Сечин «выходит» на крупного зверя каждые две недели, «если нет аврала».

Источники Forbes сообщали тогда, что производством полутора десятков видов колбасных изделий занимаются в столовой одного из московских офисов «Роснефти», а рецептуру разрабатывает немецкий шеф-повар.

В самой «Роснефти» тогда заявили, что никакое «стороннее» мясо в ее столовых не используется, а хобби Игоря Сечина «не имеют отношения к организации питания сотрудников компании».