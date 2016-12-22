Правительство определило 39 вузов для экспорта российского образования

Минобрнауки выбрало 39 вузов, которые первыми начнут реализацию приоритетного проекта по экспорту российского образования. Они будут привлекать иностранных студентов

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Правительство утвердило дорожную карту по приоритетному проекту правительства об экспорте образования, заявила РБК глава Минообрнауки Ольга Васильева в кулуарах восточного экономического форума во вторник, 5 сентября. Васильева уточнила, что экспортом образования будет заниматься 39 российских вузов.

Под экспортом образования правительство подразумевает привлечение иностранных студентов в российские вузы, увеличение зарубежных слушателей онлайн курсов и иностранных школьников.



Дорожная карта по реализации приоритетного проекта подготовлена Минобрнауки и опубликована на сайте правительства. Цель документа, говорится в пояснительной записки к проекту, — «повысить конкурентоспособность российского образования на международном рынке».

В правительстве и Минобрнауки рассчитывают, что количество иностранных студентов, которые обучаются по очной форме в российских вузах, в результате реализации проекта вырастет с 220 тыс. человек в 2017 году до 710 тыс. в 2025 году, а количество иностранных слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций — с 1,1 млн человек до 3, 5 млн. Количество иностранных школьников, прошедших обучение по программам дополнительного образования, отмечают авторы проекта, должно вырасти в 2025 году по сравнению с 2016 годом вдвое.

Надеются чиновники на увеличение доходов от экспорта российского образования — поступление денег должно вырасти более чем в пять раз, до более чем 373 млрд рублей в 2025 году. В реализацию проекта власти готовы вложить 5 млрд руб.

РБК ознакомился со списком вузов. Эти организации первыми внедрят программы по экспорту образования. С 2021 года все университеты страны должны будут перенять их опыт.

В списке: 1. Академия русского балета имени А. Я. Вагановой 2. Белгородский государственный национальный исследовательский университет 3. Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова 4. Дальневосточный федеральный университет 5. Казанский (Приволжский) федеральный университет 6. Казанский национальный исследовательский технологический университет С.В. Юшко 7. Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 8. Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского 9. Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 10. Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств 11. Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 12. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 13. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 14. Московский политехнический университет 15. Московский физико-технический институт (государственный университет) 16. Национальный исследовательский технологический университет МИСиС 17. Национальный исследовательский Томский государственный университет 18. Национальный исследовательский Томский политехнический университет 19. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики 20. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ 21. Новосибирский государственный технический университет 22. Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 23. Российская академия музыки имени Гнесиных 24. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 25. Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева» Г.Д. Золиной 26. Российский государственный гуманитарный университет 27. Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 28. Российский институт театрального искусства — ГИТИС 29. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова 30. Российский университет дружбы народов 31. Российский университет транспорта (МИИТ) 32. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 33. Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова 34. Сибирский государственный медицинский университет 35. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 36. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 37. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 38. Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 39. Южный федеральный университет

Подготовить документы о «консорциуме» вузов — экспортеров должен ректор РУДН Владимир Филиппов, следует из протокола заседания Минобрнауки с представителями вузов за подписью заместителя министра Зеньковича (документ есть у РБК).

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