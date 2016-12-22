Напавший на полицейских в Париже назвал себя «солдатом халифата» ИГ

Совершивший нападение с молотком на полицейских у собора Парижской Богоматери заявил о своих связях с запрещенным в России «Исламским государством». При нападении он выкрикивал «Это за Сирию!»

Фото: Christophe Ena / AP

Мужчина, совершивший нападение на полицейских у собора Парижской Богоматери во французской столице, «утверждал, что является солдатом халифата» запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», сообщает Le Figaro.

В свою очередь глава МВД Франции Жерар Колонн на пресс-конференции рассказал, что мужчина во время нападения на полицейских выкрикивал: «Это за Сирию!»

Министр уточнил, что нападение произошло около 16:20 по местному времени (17:20 мск). Мужчина с молотком напал на полицейский патруль из трех человек, в ответственность которых входило обеспечение безопасности туристов. Полицейские открыли ответный огонь. Один из полицейских получил ранение в результате нападения. Злоумышленник был ранен и отправлен в больницу.

Глава МВД также рассказал, что нападавший назвался алжирским студентом. Сейчас, по словам министра, эта информация проверяется. При нападении мужчина был вооружен молотком, однако при нем также были обнаружены два кухонных ножа. По предварительной информации, злоумышленник действовал в одиночку, добавил Колонн.

Ранее сообщалось, что нападение произошло на ступенях собора Парижской Богоматери. В этот момент в соборе находилось до 900 человек, сообщала Le Figaro. Все они оказались заблокированы в здании на несколько часов. Полиция попросила их сесть на скамейки и не покидать собора.

Полиция объявила, что будет постепенно выпускать людей из здания после традиционной проверки. Около 19:00 (20:00 мск) корреспондент BFMTV сообщила, что эвакуация из собора «почти завершена».

Ранее Le Figaro отмечала, что нападавший — уроженец Алжира, проживавший в департаменте Валь-д’Уаз. Телеканал BFM добавлял, что нападавшему было 40 лет.

По факту нападения открыто расследование, которое поручено вести антитеррористическому подразделению уголовного розыска и главного управления внутренней безопасности (DGSI), сообщала Le Figaro.

Франция в составе международной коалиции под руководством США участвует в операции против «Исламского государства» в Сирии.