В Госдуму внесли законопроект об изменении процедуры избрания главы РАН

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому избранного главу РАН утверждает и освобождает от должности президент России. Научное сообщество может выбирать из предложенных государством кандидатов

В Госдуму внесен законопроект о новых правилах избрания президента Российской академии наук (РАН). Он предусматривает обязательное утверждение кандидата на пост главы организации президентом России. Выборы главы академии проводятся не более чем из трех кандидатур, согласованных с правительством. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.



Срок президента РАН на посту составляет пять лет, при этом одно и то же лицо не может занимать должность более двух сроков подряд. «Избранный президент Российской академии наук утверждается в должности и освобождается от должности президентом Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.



Кроме того, если ни один из предложенных кандидатов не был согласован с президентом России или правительством, а также в том случае, если он набрал менее половины голосов, выборы считаются несостоявшимися. В этом случае назначается повторное голосование. При этом обязанности главы РАН в этот период должен исполнять один из академиков, говорится в пояснительной записке.



Таким образом, согласно законопроекту, возглавить РАН может один из трех кандидатов. предлагаемых президентом или правительством.



Авторами инициативы стала группа членов партии «Единая Россия»: Вячеслав Никонов, Николай Герасименко, Геннадий Онищенко и Гаджимет Сафаралиев.



Как следует из ст.15 ФЗ № 253 «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденной в 2013 году, РАН обладает независимостью в своей деятельности. «Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы и их должностные лица не вправе вмешиваться в научную (научно-исследовательскую) деятельность Российской академии наук, принимать решения, препятствующие осуществлению Российской академией наук своих задач и функций», — говорится в законе.



Ранее, 30 мая, о независимости деятельности РАН заявлял президент Владимир Путин. Он исключил назначение главы РАН президентом или правительством, его слова передавал помощник Андрей Фурсенко.



«Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что вещь, которая исключена, — это назначение президента Академии наук правительством или президентом Российской Федерации: президента Академии наук должно избирать академическое сообщество», — заявлял он.



При этом Фурсенко отмечал, что конкретный порядок избрания главы РАН нужно еще обсудить.



О том, что Госдума готовит поправками к закону о РАН, стало известно в конце марта, когда ученый секретарь РАН Михаил Пальцев заявил, что выборы главы РАН «могут пройти по новой схеме». Пальцев отмечал, что общее собрание выберет несколько кандидатов на пост главы РАН, а затем этот список будет согласован с Путиным, который выберет и назначит одного из них кандидатов.