Мужчина с молотком напал на полицейских у собора Парижской Богоматери

У собора Парижской Богоматери во французской столице произошла стрельба. Предположительно, полицейский выстрелил в мужчину, который напал на него с молотком, сообщает Europe 1 со ссылкой на своего журналиста Гийома Бийе.
Сообщается, что события разворачивались днем 6 июня на ступенях собора. По информации радиостанции, мужчина напал на группу полицейских из трех человек. Те ответили выстрелами, ранив нападавшего.
Полиция в своем Twitter призвала горожан и туристов избегать районов по соседству с собором.
Позднее парижская полиция сообщила, что полицейский в ходе нападения был ранен. Нападавший «нейтрализован и отправлен в больницу».
Associated Press добавляет, что район происшествия перекрыт. Площадь перед собором заполнена полицейскими машинами.
Le Figaro со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в момент происшествия в соборе было около 900 человек. Все они продолжают оставаться внутри. Сообщается, что полиция просит их не покидать здание и ищет возможного соучастника нападения.
В полиции сообщают, что постепенно будут выпускать людей после стандартной проверки.
Издание также сообщает, что по факту нападения открыто расследование, которое поручено вести антитеррористическому подразделению уголовного розыска и Главного управления внутренней безопасности (DGSI).
Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа, на острове Сите, напротив штаб-квартиры парижской полиции. Собор является одной из самых посещаемых достопримечательностей в Европе. Ежегодно его посещают до 13 млн туристов.
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