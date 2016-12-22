Мужчина с молотком напал на полицейских у собора Парижской Богоматери

Во французской столице у собора Парижской Богоматери неизвестный напал с молотком на полицейских. Один из них получил ранение. Ответным огнем нападавший был ранен

Cобор Парижской Богоматери, рядом с которым произошла стрельба (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

У собора Парижской Богоматери во французской столице произошла стрельба. Предположительно, полицейский выстрелил в мужчину, который напал на него с молотком, сообщает Europe 1 со ссылкой на своего журналиста Гийома Бийе.

Сообщается, что события разворачивались днем 6 июня на ступенях собора. По информации радиостанции, мужчина напал на группу полицейских из трех человек. Те ответили выстрелами, ранив нападавшего.

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Полиция в своем Twitter призвала горожан и туристов избегать районов по соседству с собором.

Позднее парижская полиция сообщила, что полицейский в ходе нападения был ранен. Нападавший «нейтрализован и отправлен в больницу».

Associated Press добавляет, что район происшествия перекрыт. Площадь перед собором заполнена полицейскими машинами.

Le Figaro со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в момент происшествия в соборе было около 900 человек. Все они продолжают оставаться внутри. Сообщается, что полиция просит их не покидать здание и ищет возможного соучастника нападения.

В полиции сообщают, что постепенно будут выпускать людей после стандартной проверки.

Издание также сообщает, что по факту нападения открыто расследование, которое поручено вести антитеррористическому подразделению уголовного розыска и Главного управления внутренней безопасности (DGSI).

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа, на острове Сите, напротив штаб-квартиры парижской полиции. Собор является одной из самых посещаемых достопримечательностей в Европе. Ежегодно его посещают до 13 млн туристов.