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Мужчина с молотком напал на полицейских у собора Парижской Богоматери
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Мужчина с молотком напал на полицейских у собора Парижской Богоматери
Общество, 17:49
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Мужчина с молотком напал на полицейских у собора Парижской Богоматери
Во французской столице у собора Парижской Богоматери неизвестный напал с молотком на полицейских. Один из них получил ранение. Ответным огнем нападавший был ранен
Cобор Парижской Богоматери, рядом с которым произошла стрельба (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

У собора Парижской Богоматери во французской столице произошла стрельба. Предположительно, полицейский выстрелил в мужчину, который напал на него с молотком, сообщает Europe 1 со ссылкой на своего журналиста Гийома Бийе.

Сообщается, что события разворачивались днем 6 июня на ступенях собора. По информации радиостанции, мужчина напал на группу полицейских из трех человек. Те ответили выстрелами, ранив нападавшего.

https://www.instagram.com/p/BVAJkOJDb06/?taken-by=travelingmischief

Полиция в своем Twitter призвала горожан и туристов избегать районов по соседству с собором.

Позднее парижская полиция сообщила, что полицейский в ходе нападения был ранен. Нападавший «нейтрализован и отправлен в больницу».

Associated Press добавляет, что район происшествия перекрыт. Площадь перед собором заполнена полицейскими машинами.

Le Figaro со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в момент происшествия в соборе было около 900 человек. Все они продолжают оставаться внутри. Сообщается, что полиция просит их не покидать здание и ищет возможного соучастника нападения.

В полиции сообщают, что постепенно будут выпускать людей после стандартной проверки.

Издание также сообщает, что по факту нападения открыто расследование, которое поручено вести антитеррористическому подразделению уголовного розыска и Главного управления внутренней безопасности (DGSI).

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа, на острове Сите, напротив штаб-квартиры парижской полиции. Собор является одной из самых посещаемых достопримечательностей в Европе. Ежегодно его посещают до 13 млн туристов.

Крупнейшие теракты в Европе за последнее время

19 декабря 2016 года грузовик с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в Берлине. Он проехал по территории около 80 м, погибли 12 человек, еще 48 пострадали. В кабине находился пассажир, который погиб. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний гражданин Туниса, который управлял автомобилем, позднее был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с запрещенной в России группировкой «Исламское государство».

14 июля 2016 года в толпу праздновавших День взятия Бастилии на Английском променаде в Ницце врезался грузовик. Машина успела проехать по набережной около 2 км на скорости 60–70 км/ч, прежде чем была остановлена. Водитель был застрелен полицией. В машине было обнаружено огнестрельное оружие и гранаты, весь арсенал находился в боевой готовности. В результате теракта погибли 84 человека.

22 марта 2016 года два взрыва произошли в Брюсселе: один — в аэропорту, другой — на станции метро «Маэльбек». В результате взрывов погибли 32 человека, более 300 пострадали. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство».

13 ноября 2015 года серия терактов произошла в Париже. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели вблизи стадиона «Стад де Франс», где проходил матч футбольных сборных Франции и Германии, а на концерте в зале «Батаклан» неизвестные захватили заложников. В общей сложности погибли 129 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию юмористического журнала Charlie Hebdo в Париже и убили 12 человек. Причиной нападения стала публикация карикатур на исламские темы. Преследование братьев Куаши продолжалось три дня. 9 января в результате спецоперации они были убиты.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Франция , Париж , вооруженное нападение
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