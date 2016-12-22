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В Госдуме назвали 80% поданных подписей против реновации поддельными
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В Госдуме назвали 80% поданных подписей против реновации поддельными
Снос хрущевок, 13:51
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В Госдуме назвали 80% поданных подписей против реновации поддельными
Из 20 тыс. поступивших в Госдуму подписей против сноса хрущевок в Москве только 2 тыс. поданы против реновации. Поддельных было 16 тыс., заявил глава профильного комитета. Еще 2 тыс. голосов были поданы за снос
Акция сторонников реновации у Госдумы (Фото: РБК)

В Госдуму поступили подписи от 20 тыс. жителей Москвы, выступающих против программы реновации, но проверка показала, что из них только 2 тыс. действительно не хотят сноса хрущевок. Об этом заявил глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, передает «Интерфакс».

«Когда мы изучили, что мы увидели: дубли — более 6 тыс., а когда стали смотреть все остальные, только 4 тыс. жителей подпадают под реновацию, все остальное подделка, а когда стали там изучать, увидели еще кое-что», — заявил Москвичев, добавив, что из этих 4 тыс. человек 50% не выступили против сноса хрущевок.

Профильный комитет рассматривал во вторник, 6 июня, поправки ко второму чтению законопроекта о реновации в Москве. По итогам комитет рекомендовал депутатам принять поправки. По словам Москвичева, рассматривались 144 поправки, из них члены комитета отклонили «около 20».

РБК ознакомился с законопроектом о реновации ко второму чтению. В нем появилось четкое определение домов, которые подпадут под программу: это построенные по типовым проектам 1957–1968 годов. Снесены могут быть также похожие «по конструктивным характеристикам» дома, если такое решение поддержат жильцы.

Дом подпадет под программу реновации, если за это проголосуют две трети жильцов, голоса воздержавшихся будут учтены пропорционально результатам, говорится в новой редакции законопроекта. Кроме того, в документе больше нет положения о невозможности обжаловать решение о выселении жильца из сносимого дома.

Жители Москвы могут проголосовать за или против включения дома в программу реновации через систему «Активный гражданин», в центрах госуслуг «Мои документы» или на общем собрании собственников жилья.

Обращения против программы реновации были переданы в Госдуму 1 июня, писала «Новая газета».

Власти города 5 июня опубликовали буклет с изображениями домов и квартир, которые получат попавшие в программу реновации жители города.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Общественное движение «Архнадзор» ознакомилось с предварительным списком зданий, вошедших в программу, и заявило, что в нем содержится около 300 домов, построенных по индивидуальным проектам. Они не могут считаться типовыми и поэтому не должны подпасть под реновацию, полагают активисты движения.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Госдума , подписи , реновация , снос хрущевок
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