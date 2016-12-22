Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Пичугин отсудил у России €15 тыс

ЕСПЧ постановил выплатить бывшему главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину, отбывающему пожизненное заключение, 15 тыс.евро за несоблюдение в отношении него презумпции невиновности и нарушение других его прав

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 15 тыс. евро бывшему главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину, отбывающему пожизненное заключение, об этом говорится в решении суда.



Решение было принято на основании жалобы Пичугина, который заявил о несоблюдении в отношении него принципа презумпции невиновности, а также нарушениях при исследовании свидетельских показаний в судах. Жалобы касаются процесса рассмотрения второго уголовного дела в отношении него.



В качестве компенсации ущерба, «нанесенного ему российским судом», Пичугин настаивал на новом судебном разбирательстве. Кроме того, он требовал денежной компенсации в 100 евро за каждый день его заключения под стражей, начиная с 6 августа 2007 года до освобождения на время подготовки к новому процессу. В качестве компенсации нематериального ущерба Пичугин требовал выплатить ему 13 тыс. евро.



В 2012 году ЕСПЧ удовлетворил первую жалобу Пичугина — он заявлял о несоблюдении в отношении него с.6 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на справедливое судебное разбирательство. Тогда суд решил взыскать с России 9,5 тыс. евро в качестве компенсации материального и нематериального ущерба.



Алексей Пичугин был осужден в 2005 году на 20 лет колонии по делу об организации убийства тамбовского бизнесмена Сергея Горина и его жены Ольги, которое было совершено в ноябре 2002 года. Позднее Пичугину были предъявлены обвинения в убийстве директора ТОО «Торговая фирма «Феникс» Валентины Корнеевой, двух покушениях на убийство, а также в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, которого застрелили 26 июня 1998 года, в день рождения Михаила Ходорковского.



В июне 2016 года Алексею Пичугину было отказано в помиловании, просьбу о котором он направил за несколько месяцев до этого. В 2006 году Пичугина приговорили к 24 годам колонии, но по представлению Генпрокуратуры Верховный суд вернул дело на пересмотр. В 2007 году Мосгорсуд осудил Пичугина на пожизненное заключение.

Через год суд признал заказчиком покушения на Петухова бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина, переехавшего к тому времени в Израиль. Невзлин был заочно приговорен к пожизненному тюремному заключению, а также объявлен в розыск по линии Интерпола. Сам он, как и Пичугин, своей вины не признает, заявляя, что все уголовные дела в отношении них имеют политическую подоплеку.



В декабре 2015 года бывшему главе и сооснователю нефтяной компании ЮКОС, а ныне главе «Открытой России» Михаилу Ходорковскому были предъявлены заочные обвинения в организации убийства Петухова. По версии следствия, в 1998–1999 годах соответствующее поручение он дал Невзлину и Пичугину.