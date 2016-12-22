Полиция освободила всех задержанных по делу о теракте в Лондоне

Британская полиция освободила всех задержанных в связи с терактом в Лондоне, в результате которого погибли семь человек, около 50 получили ранения

Фото: Neil Hall / Reuters

Британская полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте в центре Лондона без предъявления обвинений. Об этом сообщает полиция Лондона в своем микроблоге Twitter.

Всего были арестованы 12 человек. Как сообщает агентство Reuters, они были задержаны 4 июня. Среди отправленных в автозаки были в том числе четыре женщины в никабах.

Ранее полиция назвала имена исполнителей теракта на Лондонском мосту: ими были 27-летний Хурам Бутт и 30-летний Рашид Редуан.

Два террористических акта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье, 4 июня. На Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов, после чего продолжил движение в сторону рынка Боро. Затем машина остановилась, из нее вышли трое мужчин, вооруженных охотничьими ножами, и начали нападать на случайных прохожих. Как уточняла полиция, на нападавших были фейковые пояса смертников, сотрудники правоохранительных органов застрелили всех троих нападавших.

В результате теракта погибли семь человек, около 50 пострадали. Отвественность за атака взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».

