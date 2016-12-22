Минкульт опроверг информацию о «стоп-листе» культурного форума

В Министерстве культуры не видели документа со списком деятелей культуры, которых приглашать на VI Санкт-Петербургский международный культурный форум «нецелесообразно», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале письмо с подписью заместителя министра Владимира Аристархова адресованное статс-секретарю ведомства Александру Журавскому В нем перечислены лица, приглашение которых на форум «нецелесообразно».

​В опубликованном документе перечислены режиссеры Энг Ли, Дэнни Бойл, Александр Сокуров, Любовь Аркус, Кристоф Марталер, телеведущая Фёкла Толстая, писатель Борис Акунин и другие. К нему прикреплена справка об указанных людях. В частности, Борис Акунин «негативно относится к русской нации и ее культуре» и активно поддерживает протестное движение в России. «Исходя из этих позиций, занимается делом, в котором проявляет низкий уровень компетенции, — русской историей и пишет книги, которые как в художественном смысле, так и в научном способствуют деструкции традиционной картины мира русского читателя», — говорится в документе.

Пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева сообщила РБК, что в ведомстве «никто такого документа не получал и не видел». «Такое письмо не зарегистрировано, оно не отправлялось. Эти люди приглашены на форум и некоторые ведут секции», — сказала она.

РБК ожидает ответа от пресс-службы Петербургского международного культурного форума. Владимир Аристархов не ответил на звонки РБК.

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября. Главная площадка форума — главный штаб «Эрмитажа», Деловая площадка разместится в Российском этнографическом музее. Государственные театры и небольшие арт-кластеры и музеи также будут задействованы под мероприятия, говорится на сайте форума.