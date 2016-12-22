Умерла актриса и бывшая жена Годара Анна Вяземски

В Париже на 71-м году жизни скончалась Анна Вяземски, французская актриса, представительница русского княжеского рода и бывшая жена режиссера Жана-Люка Годара. Она умерла в больнице, где лечилась от онкологического заболевания

Французская актриса, представительница русского княжеского рода и бывшая жена режиссера Жана-Люка Годара Анна Вяземски скончалась в Париже на 71-м году жизни, об этом сообщает газета Le Monde.

По ее данным, Вяземски, внучка писателя Франсуа Мориака, умерла в больнице. В последнее время актриса боролась с онкологическим заболеванием и проходила лечение в клинике.

Отец Анны Вяземски, князь Иван Вяземский-Левашов приходится внуком Леониду Вяземскому, атаману астраханских казаков, и правнуком русскому графу Иллариону Воронцову-Дашкову, который во время Первой мировой войны был назначен главнокомандующим Кавказской армией. Мать актрисы — Клер Мориак, дочь нобелевского лауреата по литературе (1952 год), французского писателя Франсуа Мориака.





Вяземски была известна как актриса, писатель и кинорежиссер, на ее счету около 20 фильмов, она снималась у режиссеров французской новой волны — Жана-Люка Годара, Робера Брессона, а также у Пьера Пазолини, Марко Феррери, Филиппа Гарреля и других. Самые известные фильмы с Вяземски — «Китаянка» (1967), «Теорема» (1968), «Уик-энд» (1967), «Один плюс один» (1968), «Наудачу, Бальтазар» (1966).

​В качестве режиссера Вяземски сняла несколько документальных фильмов. Является автором нескольких литературных произведений, среди которых роман «Горстка людей», переведенный на русский язык и получивший Большую премию французской академии.

