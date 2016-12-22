Следствие пришло с обысками по «делу ЮКОСа» к политологу Белковскому

По словам Станислава Белковского, следствие искало доказательство того, что он «отмыл миллиарды фондов Михаила Ходорковского». Ранее обыски прошли в московском офисе «Открытой России» и у сотрудников движения

Станислав Белковский (Фото: Анатолий Струнин / ТАСС)

Следствие провело утром в четверг, 5 октября, обыск у политолога Станислава Белковского по «делу ЮКОСа», у него изъяли технику, сообщил политолог телеканалу «Дождь».

Следственная группа состояла из шести человек, среди них были двое бойцов специального отряда быстрого реагирования, рассказал Белковский. «Следователи хотели доказательств того, что я отмыл гигантские миллиарды фондов Михаила Ходорковского и, в частности, использовал эти средства для ведения собственной президентской кампании», — добавил он. По мнению политолога, следствие намерено доказать, что бывший глава ЮКОСа получал преступным путем доходы, которые позднее легализовывались.

Белковский работает ведущим на «Дожде».

Утром в четверг обыски также прошли у сотрудников движения «Открытая Россия». Следователи пришли к редактору портала Веронике Куцылло, председателю движения Александру Соловьеву и другим сотрудникам. Соловьев рассказал РБК, что это было связанос «делом ЮКОСа» 2003 года. Кроме того, обыски прошли в офисе «Открытой России» в Москве.

В столичном главке МВД сказали РБК, что у полицейских информации об обысках нет.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что обыски проводятся «у бывших владельцев» ЮКОСа по делу о хищении и продаже нефти дочерних нефтеперерабатывающих предприятий, хищении денег и акций ЮКОСа, а также легализации доходов.

По словам Петренко, «иностранные организации» финансируют «предпринимателей и других лиц, действующих от имени «Открытой России». Обыски прошли у людей, деятельность которых финансируется «со счетов организаций, подконтрольных Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину и другим участникам возглавляемой ими группы», добавила она.