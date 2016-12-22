В Новосибирске СОБР обстрелял попавшую в район спецоперации машину

В Новосибирске около одной из исправительных колоний сотрудники СОБРа по ошибке обстреляли машину местного жителя, заехавшую в зону проведения спецоперации. СКР по Новосибирской области начал следственную проверку инцидента

Фото: Анатолий Медведь / ТАСС

Около одной из исправительных колоний в Новосибирске бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) по ошибке обстреляли машину местного жителя, которая оказалась в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя управления Росгвардии по Новосибирской области.

Инцидент произошел накануне, 4 октября. По данным следствия, несколько мужчин ожидали около исправительной колонии № 3 «освобождавшегося в тот день отбывшего уголовное наказание в виде лишения свободы 23-летнего молодого человека». Когда тот покинул территорию колонии, преступники попытались его похитить.

В связи с этим сотрудники СОБРа и Росгвардии начали спецоперацию по пресечению похищения молодого человека, которого хотели убить. В момент задержания один из преступников стал стрелять в бойцов СОБРа и попытался скрыться на автомобиле.

По словам собеседника агентства, в этот момент поблизости появилась машина Toyota Harrier, управлявший ею мужчина «неоднократно проигнорировал» требования силовиков остановиться.

«Место проведения спецоперации было блокировано. Но он продолжил движение, увеличив скорость. Сотрудники предположили, что в автомобиле также находятся преступники… В ходе задержания сотрудник СОБРа произвел предупредительный выстрел вверх и затем в левое заднее колесо автомобиля», — рассказали в Росгвардии.

Действия силовиков начали проверять следователи. «Также следственными органами СКР по Новосибирской области будет дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников Росгвардии, в результате которых при задержании ими злоумышленников был причинен вред имуществу и личной неприкосновенности находившегося близ территории исправительного учреждения постороннего мужчины», — говорится в сообщении регионального Следственного комитета (СКР).

Супруга пострадавшего новосибирца Юлия в разговоре с региональным изданием «НГС.Новости» уточнила, что машину ее мужа обстреляли люди в штатском. По словам женщины, огонь по автомобилю открыли одновременно с двух сторон и ее супруг остановился.

​«Они (стрелявшие. — РБК) подошли, разбили окна, вытащили его из машины и начали бить: ударили два раза головой об асфальт, пинали. В машине прострелили бензобак, в подголовнике застряла пуля — мы ее отдали в Следственный комитет. Муж лежал в бензине, у него сейчас вокруг живота ожоги», — сказала собеседница издания.

Следователи пояснили, что всего в ходе спецоперации были задержаны шесть человек, уголовное дело о покушении на похищение (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 162 УК РФ) 23-летнего молодого человека группой лиц и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) взял в работу следователь по особо важным делам.