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Собянин опроверг планы по совмещению в Москве ОМС и платной медицины
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Собянин опроверг планы по совмещению в Москве ОМС и платной медицины
Общество, 15:45
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Собянин опроверг планы по совмещению в Москве ОМС и платной медицины
Столичные власти опровергли сообщение о готовящемся эксперименте по совмещению услуг платной медицины и обязательного медицинского страхования. О том, что такой шаг обсуждают чиновники и страховщики, написал «Коммерсантъ»
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о том, что городские власти в качестве эксперимента планируют совместить услуги обязательного медицинского страхования (ОМС) и платной медицины, об этом он заявил у себя в Twitter.

«Никаких экспериментов на здоровье москвичей мы проводить не собираемся и не допустим», — написал Собянин.

О том, что эксперимент обсуждают столичные чиновники и страховщики, сегодня написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения. По их словам, речь идет о софинансировании гражданами услуг в рамках ОМС.

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«Речь может идти о переходе на лимитированные гарантии, когда бесплатно начавшееся лечение может закончиться платно», — сказал изданию один из источников. О параметрах и сроках возможного проекта никто из источников не сообщил, однако один из них отметил, что пилотный проект рассматривается для внедрения в крупном регионе с развитой сетью медицинских учреждений.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс заявил, что организация предлагала рассмотреть софинансирование услуг ОМС при совместной подготовке с Центром стратегических разработок доклада о страховой медицине, но «от этой идеи остался более скромный вариант — эксперимент на базе одного региона». Этим регионом вполне может оказаться Москва, отметил один из источников.

В сентябре 2016 года Минздрав заявил о необходимости внедрить новую систему обязательного страхования — ОМС+. Согласно этой системе россиянам предлагается купить дополнительный полис, чтобы получать по нему услуги, оказание которых бесплатная медицина не подразумевает. В пилотном режиме ОМС+ решили внедрить в Тюменской, Кировской, Белгородской и Липецкой областях, а также в Татарстане. Однако новая схема не заработала — таких полисов в регионах купили всего несколько штук.

По подсчетам РБК, платная медицина в России по итогам 2016 года существенно подорожала: речь идет об услугах, оказанных в рамках ОМС. Подорожание составило от 2,3% за вызов неотложной помощи до 25,5% за день в стационаре и 38,6% за оказание паллиативной медпомощи. Одновременно количество случаев физического оказания помощи за год уменьшилось на 38 млн.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Москва , медицина , Сергей Собянин , ОМС
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