СМИ узнали об идее протестировать на москвичах платные услуги по ОМС

Чиновники и страховые компании обсуждают возможное софинансирование гражданами услуг в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). По данным двух источников газеты «Коммерсантъ», знакомых с ходом дискуссии, протестировать новую схему могут в Москве.
По словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, ВСС предлагал рассмотреть софинансирование услуг ОМС при подготовке Центром стратегических разработок доклада по страховой медицине, но «от этой идеи остался более скромный вариант — эксперимент на базе одного региона».
По данным газеты, сроки и параметры эксперимента еще не установлены. Собеседник газеты на рынке предположил, что «речь может идти о переходе на лимитированные гарантии, когда бесплатно начавшееся лечение может закончиться платно». Также, по его мнению, некоторые медуслуги могут быть выделены из перечня бесплатных.
В прошлом году Минздрав тестировал в регионах — Тюменской, Кировской, Белгородской, Липецкой областях и Татарстане — систему ОМС+. Гражданам предлагали купить дополнительный полис и получить по нему услуги, не предусмотренные бесплатной медпомощью, но программа провалилась — было куплено лишь несколько сотен полисов.
В России в 2016 году стоимость медицинских услуг за счет средств ОМС в среднем выросла от 2,3% за вызов неотложки до 25,5% за день в стационаре и 38,6% за оказание паллиативной помощи, писал РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты на отчет Фонда обязательного медстрахования (ФОМС). Кроме того, в прошлом году на 40 млрд руб. (28,8%) вырос объем платных услуг, оказываемых населению государственными медицинскими организациями.