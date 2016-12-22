В полиции назвали берцы причиной ссоры учителя с напавшим на нее учеником

По данным источника РБК, перед нападением девятиклассника на учительницу та сделала ему замечание за появление на уроке в берцах и длинном плаще

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Поводом для ссоры ученика расположенной в подмосковной Ивантеевке школы на свою учительницу, за которой последовали нападение на преподавателя с молотком для разделки мяса и стрельба из пневматического пистолета, стало появление девятиклассника на уроке в берцах и длинном плаще, сообщил РБК источник в Главном управлении МВД по Московской области.

По его словам, полицейским удалось выяснить, что 15-летний Михаил П. во вторник, 5 сентября, пришел на занятия с опозданием и при этом в берцах и длинном плаще, за что учитель информатики Людмила Калмыкова сделала ему замечание.

«Михаил не отреагировал на замечание. Учительница вывела его в коридор, где между преподавателем и учеником состоялся разговор на повышенных тонах. Учащиеся услышали крик учителя, испугались и забаррикадировались в подсобном помещении класса. П. выкрикивал угрозы, а затем раздались хлопки. Испугавшись за свою жизнь одноклассники П. стали выпрыгивать из окон», — сообщил собеседник РБК.

В отделе информационной политики Ивантеевки РБК сообщили, что после того, как напавший на учителя школьник бросил «пиротехническое изделие» в здании произошло незначительное воспламенение, которое было устранено до приезда пожарных расчетов.

«В панике трое школьников выпрыгнули в окно, в результате чего получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия немедленно прибыли все оперативные службы: правоохранительные органы, скорая помощь, подразделение МЧС, руководство администрации города», — отметили в администрации.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, из Ивантеевской городской больницы некоторых из них переведут в Москву, сообщил РБК начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций Министерства здравоохранения Московской области Андрей Раздорский.

«Cостояние у всех средней тяжести, жизни их ничего не угрожает. Учительницу мы переводим в Московский областной клинический институт имени Владимирского. Одного ребенка с компрессионным переломом позвоночника переводим в больницу имени Сперанского города Москвы. Двух детей оставляем у себя в Ивантеевской больнице», — пояснил Раздорский.

Ранее одна из одноклассниц Михаила П. сообщила, что тот ранее делился с соучениками планами устроить стрельбу. «Все друзья думали, что он шутит. Он рассказывал, что собирается делать, как собирается делать. Никто не обращал внимания», — сказала она.

Одноклассница Михаила П. также заверила, что конфликта между ним и учителем не было. «Сейчас все перевирают и говорят, что это случилось из-за конфликта с учителем информатики. Но на самом деле, даже если бы не докопалась учительница по информатике, он все равно бы это сделал. Он планировал это», — сказала РБК ученица.