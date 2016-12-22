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Бразилия начала расследование взятки при выборе Рио столицей Олимпиады
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Бразилия начала расследование взятки при выборе Рио столицей Олимпиады
Общество, 15:30
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Бразилия начала расследование взятки при выборе Рио столицей Олимпиады
Бразильская полиция ведет расследование международной коррупционной схемы по покупке голосов членов Международного олимпийского комитета, которые в 2009 году проголосовали за проведение игр в Рио-де-Жанейро
Карлос Артур Нузман (Фото: Toru Hanai / Reuters)

Бразильская полиция выдала разрешения на аресты и обыски в рамках расследования уголовного дела по покупке голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), проголосовавших за проведение Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает Reuters.

Обыски прошли у главы Олимпийского комитета Бразилии Карлос Артура Нузмана, а также бразильского предпринимателя Артура Соареcа Фильо по прозвищу Король Артур, сообщает TV Globo со ссылкой на неназванный источник. Федеральная полиция Бразилии уже несколько месяцев ведет расследование международной схемы с переводом взяток через офшорные счета для покупки голосов членов МОК.

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В марте 2017 года в газете Le Monde было опубликовано расследование о том, что Рио-де-Жанейро стал столицей летней Олимпиады-2016 нечестным путем. По данным издания, бизнесмен Соареc Фильо в 2009 году заплатил экс-консультанту Международной ассоциации легкой атлетики Папе Массату Диаку взятку в размере $1,5 млн за три дня до финального голосования по выбору места проведения Олимпиады 2016 года. В итоге бразильский Рио-де-Жанейро победил испанский Мадрид с более чем двукратным разрывом — 66 голосов против 32.

Деньги, о которых узнала газета Le Monde, были переведены на счета компании Pamodzi Consulting, основанной Диаком, от Matlock Capital Group, холдинговой компании на Британских Виргинских островах. По данным Le Monde, Matlock Capital Group была связана с Соареcом Фильо. ​

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Французские власти подозревали, что деньги могли быть предназначены для покупки голосов жюри, выбиравшего место проведения Олимпиады-2016, и в марте 2016 года начали предварительное расследование этого вопроса. Свое расследование начал также Международный олимпийский комитет, уточняет Reuters.

Директор по связям с общественностью оргкомитета Рио-2016 Марио Андрада заявил в марте 2017 года Reuters, что ​​«победа Рио была чистой». «Французское расследование касается шести членов МОК, и шесть членов не изменили бы результат вообще», — сказал он агентству. ​

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Олимпиада , Рио-де-Жанейро , покупка голосов
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