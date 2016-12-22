«Брату» вице-мэра Москвы запретили выезд за рубеж по делу о банкротстве

Предполагаемому брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова Алексею запретили выезд за границу по делу о банкротстве. Бирюков задолжал 800 тыс. руб. БМ-банку, после чего организация подала на родственника чиновника в суд

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы запретил выезд за границу Алексею Бирюкову (ИНН участника дела о банкротстве совпадает с ИНН предполагаемого брата вице-мэра).

Подробно о бизнес-интересах родственников вице-мэра Москвы по ЖКХ писал РБК в расследовании 2015 года «Кто зарабатывает на реконструкции Москвы». Вице-мэр Москвы Петр Бирюков в интервью «Ведомостям» в 2014 году заявил, что у него есть брат Алексей, но чем он занимается, чиновник не знает. Алексей Бирюков родился в 1955 году в той же деревне Старый Бузец Курской области, что и Петр Бирюков, имеет то же отчество Павлович.

В марте суд признал обоснованным заявление ПАО «БМ-банк» о признании Бирюкова банкротом и запустил в отношении него процедуру реструктуризации долгов, следует из материалов Арбитражного суда.

По данным из материалов дела, БМ-банк потребовал признать Бирюкова банкротом еще в июле прошлого года, поскольку он задолжал кредитной организации более 800 тыс. руб. 14 марта 2017 года Арбитражный суд признал заявление банка обоснованным. 13 июля этого года суд постановил «временно ограничить» право Бирюкова на выезд из России до завершения дела о банкротстве. Решение принято по заявлению финансового управляющего, которая указала, что Бирюков не передал необходимые сведения о своем имуществе, требующиеся для реструктуризации долга. При этом в августе суд отказался арестовать доли Бирюкова в уставном капитале трех принадлежащих ему компаний ООО «УСЛ Бетонснаб», ООО «УСЛ Отделстрой», ООО «УСЛ Спецстроймеханизация».

Кроме того, БМ-банк и ПАО «Промсвязьбанк» подали заявление о включении требований в реестр требований кредиторов Бирюкова. Заседание по этому заявлению назначено на 10 октября.

РБК ожидает ответа от БМ-банка. Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова заявила, что ей неизвестно о банкротстве Алексея Бирюкова.

Как ранее писало интернет-издание «Медуза», Алексей Бирюков в 2000 году стал акционером и гендиректором фирмы «Универсстройлюкс», которая получала строительные подряды в столице. Именно «Универсстройлюкс» занималась реконструкцией музея-заповедника «Царицыно» и дворца в Коломенском на территории Южного округа Москвы (ЮАО). В 2011 году компания обанкротилась. Петр Бирюков занимал пост префекта Северного административного округа с 2000 по 2002 год, префекта ЮАО с 2002 по 2007 год.

Как выяснил ранее РБК, в конкурсах на благоустройство Варшавского шоссе участвовала компания бывшего коллеги Алексея Бирюкова с названием, совпадающим с аббревиатурой его холдинга. Компании Бирюкова были зарегистрированы по одному адресу с победителем тендера на благоустройство Большой Тульской.