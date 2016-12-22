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Глава московского СК нашел виновных в слухах о его связи с делом Шакро
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Глава московского СК нашел виновных в слухах о его связи с делом Шакро
Общество, 14:49
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Глава московского СК нашел виновных в слухах о его связи с делом Шакро
Глава московского управления СК России Александр Дрыманов заявил РБК, что информацию о его участии в деле о взятках в московском следственном комитете распространяют недоброжелатели СК, а сам он фигурантом не является
Александр Дрыманов (Фото: sledcom.ru)

«Негативную волну поднимать выгодно недоброжелателям Следственного комитета», — заявил РБК глава Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве Александр Дрыманов. Так Дрыманов ответил на вопрос РБК о его возможном участии в уголовном деле о взятках в московском следственном комитете.

В понедельник, 4​ сентября, «Московский комсомолец» со ссылкой на источники сообщил, что правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в отношении Дрыманова в связи с делом высокопоставленных сотрудников СКР, арестованных с июля прошлого года. Речь идет о деле в отношении заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, руководителя службы безопасности СКР Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова, которые обвиняются в получении взяток, в частности, от партнеров криминального авторитета Захария Калашова (Шакро М​олодого).

Дрыманов уверен, что «слухи» о его участии в уголовном деле в отношении заместителя и руководителя службы безопасности СКР «связаны с нападками на комитет».

По его словам, с учетом того, что московское управление является одним из главных в следственном комитете. «Это одно из основных управлений — и по значимости, и по количеству сотрудников, работающих в управлении», — отметил Дрыманов.

Он также отметил, что не является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере от партнеров​ Шакро Молодого, а также фигурантом каких-либо других уголовных дел. «В отношении меня никаких уголовных дел нет, что касается остального — я не могу комментировать, я не знаю просто», — добавил Дрыманов РБК.

Вчера днем глава столичного управления СК прокомментировал РБК слухи о своем статусе в уголовном деле. «Я работаю в штатном режиме, рассмотрел ряд уголовных дел, дал несколько поручений», — сказал Дрыманов, добавив, что является руководителем «Главного следственного управления Следственного комитета, вот мой статус».

Помощник Дрыманова Оксана Пищулина заявила накануне, что в понедельник никаких следственных действий в здании ГСУ по Москве не проводилось. «Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве находится на своем рабочем месте», — уточнила Пищулина. При этом издание Legal.Report уточняло, что сотрудники ФСБ в понедельник обыскали дом и дачу Дрыманова.

Дрыманов на данный момент не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого в деле против генералов СКР Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонова, уточнили источники РБК. Агентство «Москва» ранее сообщало, что глава управления стал подозреваемым по делу, а собеседник газеты «Московский комсомолец» не исключил задержания Дрыманова.

Руководителя Главного управления межведомственного взаимодействия и службы безопасности СКР Михаила Максименко, главу управления собственной безопасности ведомства Александра Ламонова ​и замглавы московского управления ведомства Дениса Никандрова задержали 19 июля 2016 года. Им предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, следователи за вознаграждение в $1 млн помогли освободить из СИЗО приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), которые оказались под арестом после перестрелки на Рочдельской улице в Москве.

В августе стало известно о появлении в деле четвертого обвиняемого — заместителя Ламонова Дениса Богородецкого. По версии ФСБ, которая расследует дело, он был посредником при передаче взятки. Богородецкий был задержан вместе с остальными офицерами 19 июля прошлого года, однако затем отпущен и год оставался в статусе свидетеля. Максименко же в июне этого года вменили еще один эпизод взятки в виде автомобиля; по информации «Коммерсанта», его проверяли на причастность еще к нескол​ьким взяткам.

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: СК , Александр Дрыманов , компромат , Денис Никандров , Следственный комитет по Москве ...
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