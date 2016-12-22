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СМИ показали видео вывода устроившего стрельбу подростка из школы
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СМИ показали видео вывода устроившего стрельбу подростка из школы
Общество, 12:15
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СМИ показали видео вывода устроившего стрельбу подростка из школы
Подростка устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке задержали, видео, как его уводят сотрудники полиции публикует телеканал РЕН. При стрельбе пострадали четыре человека
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео вывода задержанного подростка из школы номер 1 в Ивантеевке. Он зашел открыл стрельбу в школе, сообщали в МВД.

На видео видно, что пожарную машину у здания школы, а также как двое полицейских уводят подростка в сторону машины скорой помощи. Видны также ученики школы, находящиеся на улице.

Ранее РБК сообщал со ссылкой на очевидцев, что эвакуация в школе началась после того, как один из учеников 9А класса устроил стрельбу и разбросал дымовые шашки.

«Была стрельба, взрывы. У парня крышу снесло. Стрелял, кричал, что пришел сюда, чтобы умереть. Мы в соседнем кабинете были. Его одноклассники из окна прыгали, девочка ногу сломала», — рассказал учащийся школы Глеб РБК. Пострадавшая при инциденте ученица Виктория рассказала в школе был пожар: «Мы выпрыгнули со второго этажа. У меня сломана нога».

Всего, по данным источников РБК в региональном МЧС, при инциденте пострадали четыре человека, среди которых учительница математики и информатики Любовь Калмыкова и двое подростков. МВД подтвердило только факт ранения четырех человек.

По словам опрошенных РБК учеников, нападавший использовал травматический пистолет.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: видео , Ивантеевка
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