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В Москве появились парковки только для электромобилей
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В Москве появились парковки только для электромобилей
Общество, 09:14
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В Москве появились парковки только для электромобилей
Владельцы электромобилей могут парковаться на таких местах бесплатно, а обычные машины на них ставить нельзя
Фото: mos.ru

В Москве появились первые парковочные места, предназначенные только для электромобилей. По словам вице-мэра столицы Максима Ликсутова, знаки, обозначающие парковочные места для электроавтомобилей, установлены только в семи точках в центре Москвы — рядом с электрозарядными станциями в Глинищевском и Большом Николоворобинском переулках, а также на улицах Малая Дмитровка, Большая Бронная, Бахрушина, Остоженка и Красная Пресня, однако в дальнейшем их число будет расти.

«Каждая мини-парковка рассчитана на два электрокара, обычные машины не смогут там парковаться. Рядом с такими парковками разместят особые предупреждающие знаки, совмещенные с другими, на которых будет изображен автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства Москвы.

По словам Ликсутова, в 2017-2018 годах в Москве планируется установить 157 электрозарядных станций, сейчас в столице работает около 80 таких станций.

Действующие в настоящее время в Москва правила платной парковки предусматривают льготы для владельцев электромобилей — они могут парковаться на всей территории платных парковок бесплатно и без оформления специальных разрешения. Однако искать свободное место для своих машин они до сих пор должны были на общих основаниях.

В июле 2017 года Ликсутов говорил, что власти Москвы планируют довести число зарядных станций для электромобилей на улицах города до двухсот.

Тогда же глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым в Правила дорожного движения были внесены поправки, предусматривающие введение дорожных знаков и разметки для обозначения мест зарядки электромобилей.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Москва , электромобили
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