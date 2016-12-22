СМИ узнали о возможном увеличении Минтрансом штрафов за задержку рейсов

Минтранс собирается предложить изменения в Воздушный кодекс, узнала газета «Известия». Согласно им, штрафы для авиаперевозчиков за задержку и отмену рейсов могут привязать к дальности маршрута и продолжительности задержки вылета

Фото: Petr Josek / Reuters

Российское министерство транспорта собирается внести изменения в Воздушный кодекс, дополнив его новыми административными мерами для авиакомпаний за задержку или отмену рейсов, как на международных, так и внутренних авиалиниях. Об этом газете «Известия» рассказал неназванный представитель Минтранса.

Размер штрафов будет «в зависимости от дальности полета и количества часов задержки вылета». По версии «Известий», сейчас штрафные санкции для авиакомпаний «минимальны», из-за чего перевозчики руководствуются возможностью максимальной загрузки самолетов.

Минтранс еще не обсуждал ужесточение административных мер с авиаперевозчиками. «Перед принятием окончательного решения мы обсудим инициативу с авиакомпаниями и экспертным сообществом», — сказал собеседник газеты. Размер штрафных санкций, как уточнил источник газеты, представителям министерства «поможет определить сама отрасль». «Для нас очень важно соблюсти баланс интересов и не спровоцировать ситуацию, при которой авиакомпании начнут игнорировать требования безопасности полетов в погоне за сокращением издержек», — добавил он.

Во второй половине августа Россия присоединилась к Монреальской конвенции, которая повышает выплату компенсаций пассажирам и расширяет размеры ответственности перевозчика. Правила конвенции не действуют на российских внутренних рейсах.

Конвенция предполагает выплату пассажирам компенсации по курсу специальных прав заимствования (СПЗ), которые рассчитываются на основе мировых валют — японской иены, евро, доллара и фунта стерлингов. Например, при курсе СПЗ в 83 руб. в случае уничтожения, повреждения или задержки багажа перевозчика могут обязать выплатить до 1000 СПЗ (83 тыс. руб.), а за задержку рейса 4150 СПЗ (344 тыс. руб.).

На внутренних рейсах компенсация определяется ст. 119 Воздушного кодекса РФ. Выплата при потере и повреждении багажа не может превышать 600 руб. за 1 кг (для багажа) и 11 тыс. руб. для ручной клади в случае, если цена не может быть точно установлена. Компенсация по задержке рейса составляет 25% МРОТ (1975 руб.) за каждый час задержки, но не более 50% стоимости билета.

Компенсация гибели пассажира регламентируется п. 12 ст. 117 Воздушного кодекса и может достигать 2 млн руб, а по Монеральской конвенции 8,3 млн руб.