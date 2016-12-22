При стрельбе в Орландо погибли несколько человек

В офисном здании в Орландо произошла стрельба. Полиция сообщает о пяти погибших. Нападавший покончил с собой на месте происшествия

В городе Орландо (штат Флорида) произошла стрельба. Об этом сообщается в официальном Twitter офиса шерифа Флориды.

По данным полиции, стрельба произошла на рабочем месте в одном из офисных зданий.

Изначально штаб шерифа заявил о «нескольких жертвах». Позже департамент шерифа сообщил о пяти погибших: четверо скончались на место происшествия, еще один — в госпитале. Сам нападавший, 45-летний мужчина, совершил самоубийство.

По данным полиции, при нападении он использовал нож и оружие. Перед тем как совершить атаку, он лишился своего места работы. Жертвами нападения стали бывшие коллеги мужчины.

У полиции нет данных, что этот случай был актом терроризма.

Журналист Fox News в своем Twitter опубликовал фотографию, сделанную неподалеку от места происшествия. На ней видно, что сотрудники полиции перекрыли дорогу на подъезде к месту, где произошла стрельба.

В прошлом году 12 июня 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин атаковал гей-клуб в Орландо. Он ворвался в помещение и начал стрелять по посетителям. Полицейские смогли войти в клуб только спустя два часа после начала стрельбы.

В результате погибли 50 человек, включая нападавшего. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Сам Матин, по свидетельствам четырех постоянных посетителей клуба, неоднократно посещал заведение и переписывался в приложении для гей-знакомств.