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Власти Москвы показали образцы квартир для жильцов сносимых хрущевок
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Власти Москвы показали образцы квартир для жильцов сносимых хрущевок
Снос хрущевок, 14:27
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Власти Москвы показали образцы квартир для жильцов сносимых хрущевок
Опубликован буклет с изображениями домов и отделки квартир, которые получат москвичи в рамках программы реновации в обмен на попавшее под снос жилье
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Рисунки отделки квартир, которые жители Москвы получат по программе реновации, и фото элементов декора опубликованы мэрией Москвы в буклете «Стандарт строительства и отделки для жилых домов по программе реновации». Квартиры взамен тех, что попадут в программу сноса, будут предоставляться с полной отделкой, подчеркнули власти города.

Как заявил руководитель департамента строительства столичной мэрии Андрей Бочкарев, отделка в этих квартирах будет лучшего качества, чем по предыдущим программам.

«При желании москвичи смогут самостоятельно улучшить отделку», — приводит сайт мэрии слова Бочкарева. Полы в новых квартирах будут покрыты линолеумом и ламинатом, стены — отделаны плиткой и обоями под покраску. Кроме того, власти обещают установить «качественный фаянс» в ванных, а в комнатах поставить «энергоэффективные батареи» с возможностью регулировать температурный режим. Будет также установлена система автоматической настройки температуры «подачи воды и тепла». Система будет учитывать погоду на улице, говорится в буклете.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Балконы в новых квартирах будут оборудованы стеклопакетами, говорится в буклете. Они станут «дополнительным местом для хранения вещей и отдыха жильцов».

В подъездах положат керамическую плитку, проходы в них будут широкими. «Теперь не существует проблем для провоза колясок», — говорится в презентации мэрии.

В домах планируется «минимум два» лифта, один из них грузовой, подчеркивается в буклете. Власти также обещают, что дома будут оборудованы подземными парковками.

В буклете содержатся фотографии детских площадок, оборудованных близ новых домов. Власти также обещают: «В каждом новом квартале появится прогулочная аллея или небольшой парк».

Бочкарев пообещал, что буклет будет доступен жителям города в печатном виде.

В Москве с 14 мая проходит голосование жителей домов за или против включения в программу реновации. В список попали 4,5 тыс. домов. В случае если собственник или наниматель жилья не проголосует, его голос будет учитываться пропорционально числу проголосовавших в доме. Такое распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

Митинг против реновации на юго-западе Москвы. Фоторепортаж Еще 12 фото
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Власти Москвы ранее обещали создать во «всех районах города» специальные шоу-румы. Они, по словам Бочкарева, будут похожи на квартиры, на которые могут рассчитывать жители в рамках программы реновации.

В Москве прошли акции как за, так и против сноса хрущевок. Среди протестных наибольшей по численности стала демонстрация на проспекте Сахарова 14 мая. По оценкам организаторов, в ней приняли участие около 30 тыс. человек, в МВД насчитали 8 тыс.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Москва , квартиры , снос хрущевок
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