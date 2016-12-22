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Суд отказался рассматривать дело «Медиазоны» по жалобе Роскомнадзора
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Суд отказался рассматривать дело «Медиазоны» по жалобе Роскомнадзора
Общество, 13:22
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Суд отказался рассматривать дело «Медиазоны» по жалобе Роскомнадзора
Суд не стал рассматривать обращение Роскомнадзора, которое ведомство подало в связи с публикацией «Медиазоны» о нарушениях прав адвокатов. В тексте упоминался запрещенный в России меджлис крымско-татарского народа
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Суд отказался рассматривать протокол в отношении главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова, составленный Роскомнадзором. Об этом говорится в определении, которое было передано правовому аналитику международной правозащитной группы «Агора» Дамиру Гайнутдинову, представляющему интересы журналистов. Копия документа есть в распоряжении РБК.

10 мая мировой судебный участок № 360 Басманного района Москвы вернул управлению Роскомнадзора по Центральному федеральному округу протокол об административном правонарушении по статье «Злоупотребление свободой массовой информации» (ч. 2 Ст. ​​13.15 КоАП). Это положение закона предусматривает наказание в виде штрафа от 2 тыс. руб. для физических лиц до 50 тыс. руб. для юридических лиц.

Ведомство обращалось в суд из-за статьи «Силовики против адвокатов. 6:0». Как заметили в Роскомнадзоре, при упоминании меджлиса крымско-татарского народа не была сделана пометка, что эта организация запрещена в России как экстремистская. Уже после публикации редакция изменила текст, сейчас на сайте «Медиазоны» он изложен следующим образом: «Адвоката Николая Полозова сотрудники ФСБ встретили у гостиницы в Симферополе. Они принудительно доставили адвоката на допрос по делу зампредседателя запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова, которого Полозов и защищает. По словам адвоката, следователь задавал вопросы о помощи, которую Полозов оказывает Умерову».

Судья Алла Петрова изучила протокол из Роскомнадзора и пришла к выводу, что он не может быть рассмотрен по формальным причинам. «Событие административного правонарушения не описано должным образом, а именно не указана дата совершения административного правонарушения, а именно дата размещения в сетевом издании «Медиазона» материала с нарушением положений закона. Отсутствие указанных сведений лишает суд возможности установить наличие либо отсутствие обстоятельства, исключающего производство по делу, в частности установить срок давности привлечения к административной ответственности, который [по этой статье Кодекса об административных правонарушениях] составляет три месяца», — говорится в документе.

Сергей Смирнов рассказал РБК, что ему неизвестно, обращались ли повторно представители Роскомнадзора ​в суд после устранения процессуальных нарушений. РБК ожидает ответа от пресс-службы ведомства.

Автор: Илья Рождественский
Теги: Роскомнадзор , Сергей Смирнов , «Агора» , «Медиазона»
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