Полиция установила личности убитых в Тверской области

Правоохранители установили личности всех убитых в поселке Редкино в Тверской области. В результате бытового конфликта во время застолья мужчина застрелил девять человек

Сотрудники полиции у дома в садоводческом товариществе «50 лет Октября» в поселке Редкино, где произошло массовое убийство (Фото: Александр Сайганов / ТАСС)

Правоохранителям стали известны личности всех погибших в ночь на воскресенье на территории садоводческого товарищества «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального УМВД Вадима Левшина.

«Личности всех убитых установлены, среди них есть пожилая женщина в возрасте более 90 лет», — уточнил Левшин.

Ранее председатель садового товарищества «50 лет Октября» Марина Лобанова рассказала «РИА Новости», что среди погибших в деревне Редкино пожилая женщина. «Я знаю, что среди погибших — 92-летняя бабушка хозяина дачи Соловьева, а также сам Соловьев. И их друзья, муж и жена Смирновы», — рассказала Лобанова.

По информации «Коммерсанта», причиной убийства стала ссора во время застолья, в котором принимали участие 11 человек. Между собутыльниками возникла перепалка, одного из участников застолья — 45-летнего москвича — якобы укорили в том, что он — «не настоящий мужчина», так как не служил в армии. Мужчина обиделся и ушел домой, его имя пока что не раскрывается. «Коммерсантъ» отмечает, он имел охотничий билет и зарегистрированный карабин «Сайга» 12-го калибра — «фактически переделанный под стрельбу охотничьими патронами автомат Калашникова».

Вернувшись к дому, где проходило застолье, пьяный мужчина застрелил хозяев дома и свидетелей. Удалось спастись только 21-летней девушке, которая успела набрать на мобильном телефоне номер полиции. Впоследствии она дала следователям показания.

Полицейские задержали преступника, он не пытался оказать сопротивление, так как был пьян. Изначально оперативно-следственная бригада обнаружила на месте трагедии тела восьми погибших, позже труп женщины нашли в багажнике одной из припаркованных поблизости машин, куда его спрятал преступник. «Подозреваемый пытался заставить женщину копать могилу себе, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник», — сообщал Левшин.

​​По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина расследование дела поручили главному следственному управлению СК России. Было возбуждено уголовное дело по ч. а п. 2. ст. 105 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц).

В Росгвардии отмечали, что мужчина нарушил правила хранения оружия. После этого в Росгвардии заявили о намерении ужесточить проверку владельцев оружия, которые летом выезжают за город.