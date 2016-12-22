Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,96 57,48 EUR Нал. 68,25 67,62 USD Бирж. 57,62 -0,28 EUR Бирж. 67,81 -0,24 USD ЦБ. 57,78 -0,15 EUR ЦБ. 67,94 -0,05 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4206,56 -107,11 ММВБ 2077,55 +0,04% РТС 1137,14 +0,64% Brent 55,82 +0,18% DJIA 22678,61 +0,16% Nasdaq 6543,46 +0,18% FTSE 7467,58 -0,01%
Захарова рассказала о гибели россиян при авиакатастрофе в Африке
Лента новостей
В мэрии Москвы ответили на призыв Навального провести акции протеста 19:25, Политика Фондовый праздник: какой актив стал самым прибыльным за квартал 19:23, Деньги Представитель Джабраилова опроверг предъявление ему обвинения 19:16, Общество Глава Общественного совета Минкульта ушел после скандала с «Матильдой» 19:09, Общество На красной ветке метро Москвы произошел сбой из-за инцидента с пассажиром 19:01, Общество Прокремлевские эксперты назвали причины последних отставок губернаторов 18:59, Политика Тактический маневр: что может сделать Владимир Васильев в Дагестане 18:52, Мнение Шарапова объяснила поражение на крупном турнире в Пекине 18:51, Спорт «Газпромнефть» открыла новое нефтяное месторождение на Сахалине 18:50, Бизнес Суд Швеции разрешил остаться 106-летней беженке из Афганистана 18:45, Общество Минобороны введет запрет на фото в интернете по примеру ФСБ 18:33, Политика Стало известно имя нового главы фракции «Единая Россия» в Госдуме 18:28, Политика Украина заявила об ожидании возврата задержанных в России пограничников 18:26, Политика Друг плененного повара-казака рассказал о его зарплате в Сирии 18:17, Общество В мэрии Москвы опровергли информацию о минировании 18:17, Общество Путин рассказал о желании купить электромобиль 18:07, Авто Минкультуры обвинили в обмане при разрешении проката «Матильды» 18:00, Общество СМИ узнали о планах Дерипаски продать 15% En+ в ходе IPO 17:53, Бизнес Синоптики назвали маловероятным усиление ветра в Москве до 15 м/с 17:52, Общество Верховная рада попросит Порошенко уволить главу Генштаба 17:48, Политика Медведев возложил на Крым надежду по импортозамещению фруктовых саженцев 17:40, Политика МГУ попал в одну из категорий топ-100 вузов в рейтинге ТНЕ 17:38, Общество Минобороны назвало действия военных США главной помехой разгрому ИГ 17:38, Политика Автомобильный бренд из Узбекистана проспонсирует сборную РФ по футболу 17:35, Спорт С Темзы выдачи нет: кого Лондон отказывался экстрадировать в Россию 17:22, Фотогалерея  ФАС выявила картельный сговор по строительству дорог на 12 млрд руб. 17:19, Бизнес Совет при Минобрнауки вступился за Европейский университет 17:00, Общество «Тверской стрелок» обжаловал приговор о пожизненном заключении 16:56, Общество
Захарова рассказала о гибели россиян при авиакатастрофе в Африке
Общество, 19:32
0
Захарова рассказала о гибели россиян при авиакатастрофе в Африке
В результате катастрофы самолета Ан-12 в Демократической Республике Конго погибли три гражданина России. Их имена назвала официальный представитель МИД России
Место крушения самолета Ан-12 (Фото: Simon Mutangilayi / Facebook)

Как рассказала Мария Захарова в ходе официального брифинга во внешнеполитическом ведомстве, трое россиян погибли в результате крушения самолета Ан-12 в пригороде Киншасы. По ее словам, Министерство обороны Конго предоставило информацию о том, что среди членов экипажа помимо представителей Украины и Узбекистана были граждане России: второй пилот Игорь Морозов, бортинженер Борис Миронов и штурман Андрей Чеботарев.

«Они работали в ДРК по частным контрактам», — цитирует Захарову пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в ближайшее время конголезские власти направят в посольство России в Киншасе официальное письмо с подробной информацией о российских членах экипажа разбившегося самолета, после чего будут проведены необходимые мероприятия по идентификации останков и последующей отправке на родину.

Самолет, на борту которого находились от 20 до 30 человек, перевозил оружие и два автомобиля. 30 сентября он вылетел из аэропорта Киншасы, но на пути в город Букаву развернулся и попытался вернуться. Не долетев до столицы страны, он рухнул в поле и взорвался. Все находившиеся на борту погибли, причем источники сразу после инцидента указывали, что среди них были россияне.

2 октября наличие граждан Украины среди погибших признало Министерство обороны этой страны. В Киеве указали, что члены экипажа Ан-12 не были военными, а работали в ДР Конго по контракту, сообщало ТСН.

По данным конголезских военных, вероятной причиной катастрофы стала техническая неисправность, обнаруженная уже после взлета.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: авиакатастрофа , Самолет , ДР Конго
Главное
Минобороны введет запрет на фото в интернете по примеру ФСБ Политика
Материалы по теме
В столице Демократической Республики Конго разбился военный самолет Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку