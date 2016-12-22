Захарова рассказала о гибели россиян при авиакатастрофе в Африке

В результате катастрофы самолета Ан-12 в Демократической Республике Конго погибли три гражданина России. Их имена назвала официальный представитель МИД России

Место крушения самолета Ан-12 (Фото: Simon Mutangilayi / Facebook)

Как рассказала Мария Захарова в ходе официального брифинга во внешнеполитическом ведомстве, трое россиян погибли в результате крушения самолета Ан-12 в пригороде Киншасы. По ее словам, Министерство обороны Конго предоставило информацию о том, что среди членов экипажа помимо представителей Украины и Узбекистана были граждане России: второй пилот Игорь Морозов, бортинженер Борис Миронов и штурман Андрей Чеботарев.

«Они работали в ДРК по частным контрактам», — цитирует Захарову пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в ближайшее время конголезские власти направят в посольство России в Киншасе официальное письмо с подробной информацией о российских членах экипажа разбившегося самолета, после чего будут проведены необходимые мероприятия по идентификации останков и последующей отправке на родину.

Самолет, на борту которого находились от 20 до 30 человек, перевозил оружие и два автомобиля. 30 сентября он вылетел из аэропорта Киншасы, но на пути в город Букаву развернулся и попытался вернуться. Не долетев до столицы страны, он рухнул в поле и взорвался. Все находившиеся на борту погибли, причем источники сразу после инцидента указывали, что среди них были россияне.

2 октября наличие граждан Украины среди погибших признало Министерство обороны этой страны. В Киеве указали, что члены экипажа Ан-12 не были военными, а работали в ДР Конго по контракту, сообщало ТСН.

По данным конголезских военных, вероятной причиной катастрофы стала техническая неисправность, обнаруженная уже после взлета.