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Глава Общественного совета Минкульта ушел после скандала с «Матильдой»
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Глава Общественного совета Минкульта ушел после скандала с «Матильдой»
Общество, 19:09
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Глава Общественного совета Минкульта ушел после скандала с «Матильдой»
Павел Пожигайло покинул место главы Общественного совета Минкультуры после скандала с фильмом «Матильда» Алексея Учителя.
Павел Пожигайло (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Главы Общественного совета Минкультуры Павел Пожигайло, обвинивший ведомство в обмане при выдаче прокатного удостоверения фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя, ушел с этого поста, об этом сообщил журналистам секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, передает корреспондент РБК.

«Проблема еще заключалась в том, что председатель совета Павел Пожигайло занимал вполне определенную позицию, как мне кажется, неадекватную. Состоялся серьезный разговор, и Павел Пожигайло подал в отставку», — сказал Фадеев.

На его место был избран писатель Юрий Поляков, сообщил министр культуры Владимир Мединский. «Избран [главой общественного совета по культуре] Юрий Михайлович Поляков — известный писатель. Павел Анатольевич Пожигайло продолжит работу в общественном совете, уверен, что такую же активную работу, он наш товарищ, зато у него будет больше свободы высказывания своего мнения», - сказал министр. 

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Материал дополняется. 

Авторы: Ася Сотникова, Егор Губернаторов.
Теги: Минкультуры , Павел Пожигайло
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